沖繩西原高校首訪台吃什麼？ 國家級餵食團清單出爐

此次「餵食團」首波美食清單，包括農業部送上的「水果寶盒」，內含台灣當季優質水果芭樂、芒果、鳳梨與紅龍果，還有「國民三明治」洪瑞珍。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊受邀參加「2024總統府音樂會」，今（17）日中午抵台，行進樂隊仲里部長受訪時表示「好想品嚐小籠包和珍珠奶茶」；音樂會主辦文化總會秘書長李厚慶則透露，其實早在西原高校抵台前，各方就踴躍報名餵食行列，首波清單曝光。

日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊抵台。（文總提供）

李厚慶表示，本次「餵食團」陣容堅強，團員一抵達台灣，就收到農業部送上的「水果寶盒」，內含台灣當季優質水果芭樂、芒果、鳳梨與紅龍果，還有紅到在日本開分店的「國民三明治」洪瑞珍，也送上各式口味的三明治，以及文總準備的蟹殼黃。

請繼續往下閱讀...

文總準備的蟹殼黃。（文總提供）

未來幾天，賴清德總統、蕭美琴副總統也將送上豐盛宵夜，為演出行程滿檔的西原高校行進樂隊補充體力，感謝他們為總統府音樂會遠道而來。至於宵夜內容？李厚慶表示，目前要先保密，未來幾天會持續在文總的社群分享，保證是連台灣人都覺得有夠台的美食，要讓西原高校愛上台灣的好味道，以後還想一來再來，展現台灣「美食外交」的堅強實力。

西原高校行進樂隊是日本行進樂比賽的常勝軍。（文總提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法