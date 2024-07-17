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沖繩西原高校首訪台吃什麼？ 國家級餵食團清單出爐
此次「餵食團」首波美食清單，包括農業部送上的「水果寶盒」，內含台灣當季優質水果芭樂、芒果、鳳梨與紅龍果，還有「國民三明治」洪瑞珍。（文總提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊受邀參加「2024總統府音樂會」，今（17）日中午抵台，行進樂隊仲里部長受訪時表示「好想品嚐小籠包和珍珠奶茶」；音樂會主辦文化總會秘書長李厚慶則透露，其實早在西原高校抵台前，各方就踴躍報名餵食行列，首波清單曝光。
日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊抵台。（文總提供）
李厚慶表示，本次「餵食團」陣容堅強，團員一抵達台灣，就收到農業部送上的「水果寶盒」，內含台灣當季優質水果芭樂、芒果、鳳梨與紅龍果，還有紅到在日本開分店的「國民三明治」洪瑞珍，也送上各式口味的三明治，以及文總準備的蟹殼黃。
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文總準備的蟹殼黃。（文總提供）
未來幾天，賴清德總統、蕭美琴副總統也將送上豐盛宵夜，為演出行程滿檔的西原高校行進樂隊補充體力，感謝他們為總統府音樂會遠道而來。至於宵夜內容？李厚慶表示，目前要先保密，未來幾天會持續在文總的社群分享，保證是連台灣人都覺得有夠台的美食，要讓西原高校愛上台灣的好味道，以後還想一來再來，展現台灣「美食外交」的堅強實力。
西原高校行進樂隊是日本行進樂比賽的常勝軍。（文總提供）
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