苗縣夏日古典音樂會免費索票 5位旅外歸國音樂家擔綱演出

苗栗縣夏日古典音樂會20日登場，由5位旅外歸國音樂家擔綱演出。（苗縣府文化觀光局提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「2024夏日古典音樂會」將於8月3日下午2點半，在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳登場，這場音樂饗宴是由5位旅外歸國音樂家擔綱演出，透過音樂向觀眾傳達，他們在求學、出社會的過程及對古典音樂的熱情，所演繹的每首典子，以快板、慢板的方式，引領觀眾與音符共舞。

這場音樂會採索票入場，請於20日上午9點起至苗栗縣政府文化觀光局服務台、苗栗旅遊服務中心、竹南旅遊服務中心或高鐵苗栗站旅遊服務中心索票（每人限索2張，索完為止）。

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夏日古典音樂會由小提琴家葉思梵、中提琴家朱宏姿、大提琴家謝孟軒、來自韓國鋼琴家蔡周延及新加坡鋼琴家劉瑋等5位旅外歸國音樂家擔綱演出。

演出的曲目包含鮑凱里尼弦樂三重奏、舒曼鋼琴四重奏、舒伯特第八號未完成交響曲（改變給四手聯彈、小提琴與大提琴）及孟德爾頌鋼琴四手聯彈等古典曲目。

樂曲間將由大提琴家謝孟軒為各位導聆，深入解說演出者所演奏的每首古典音樂，當時作曲家寫作的心情意境及時代背景故事，讓各位聽眾透過台上的演出，與音符跳躍間產生互動共鳴；這場夏日音樂會所演繹的每首典子，以快板、慢板的方式引領大家與音符共舞，讓大家沈浸在一個浪漫、輕鬆、愉悅的樂音中，度過美好的假日午後時光。

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