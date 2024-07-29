奇美音樂節演繹「蕭邦」 米蘭學派典藏名琴首度大規模登台

2024奇美音樂節，將首度使用8把米蘭學派4大製琴家族的代表名琴。（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕南台灣樂壇盛事「奇美音樂節」將於9月下旬展開，今年以「蕭邦」為主題，透過系列的專題演講與音樂會，演繹72首他的名曲， 10把博物館典藏的名琴將助陣，包含8把米蘭學派4大製琴家族的代表名琴，也是米蘭名琴首度大規模登台。

今年的奇美音樂節將於9月21日至11月15日盛大舉行，由知名樂評家與節目製作人焦元溥策劃，邀請國際鋼琴家陳毓襄推出1場專題演講、4場音樂會，引領民眾了解鋼琴詩人蕭邦如何透過音樂從邊陲征服世界，以及傳遞他的革命與創新、甜美與悲苦，早鳥票今天開賣。

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奇美博物館自2020年起舉辦奇美音樂節，每屆以不同主題呈現古典樂的多元風貌，深受樂迷喜愛，正逢蕭邦逝世175週年，因此以「蕭邦大觀：陳毓襄與朋友的音樂饗宴」為題，舉辦系列活動。

館方提到，出生於波蘭的音樂奇才蕭邦，不僅是古典樂的經典大師，作品更廣泛出現在電影、戲劇、流行音樂中，影響力遍及全球各領域。

館方指出，今年奇美音樂節由知名樂評家焦元溥策劃，並邀請「波哥雷里奇國際鋼琴大賽」冠軍陳毓襄，一口氣演出72首蕭邦名曲，包含絕大部分的經典之作，搭配10把奇美典藏名琴輪番助陣，4場音樂會都是超高水準的重量級演出。

9月21日專題演講「從邊陲征服世界：蕭邦的音樂人生」、9月28日鋼琴獨奏「革命與創見：蕭邦前奏曲與練習曲全集」、10月19日室內樂「溫柔與豪情：蕭邦、舒伯特與拉赫曼尼諾夫的室內樂」。

10月26日為鋼琴獨奏「英雄與傳說：蕭邦詼諧曲與敘事曲全集」、11月15日是雙協奏曲「青春與史詩：蕭邦第一與拉赫曼尼諾夫第三號協奏曲」；演出地點為奇美博物館、衛武營國家藝術文化中心。

2024奇美音樂節，鋼琴家陳毓襄（左）將與小提琴家李宜錦（右）、大提琴家高炳坤（中）一同演出。（奇美博物館提供）

將在奇美音樂節獨挑大樑的陳毓襄，9月28日的革命與創見，將一口氣彈奏蕭邦的練習曲、前奏曲全集；10月26日的英雄與傳說，則將演奏蕭邦詼諧曲、敘事曲全集，2場獨奏會將蕭邦4種不同曲類的所有作品全部演繹。

陳毓襄也將與活躍樂壇的前NSO首席李宜錦，以及大提琴名家高炳坤一同推出溫柔與豪情的室內樂音樂會，演出蕭邦洋溢波蘭風的三重奏作品，搭配舒伯特、拉赫曼尼諾夫的經典名曲，傳遞三位浪漫派大師的不同風情，加上法國巴黎製琴名家維姚姆（Jean-Baptiste Vuillaume）所打造的大小提琴助陣。

國立台灣交響樂團將於2024奇美音樂節「青春與史詩」音樂會演出。（NTSO提供）

11月15日壓軸登場的青春與史詩音樂會，則將呈現蕭邦第一號鋼琴協奏曲與拉赫曼尼諾夫第三號鋼琴協奏曲，這場雙協奏曲的隆重巨獻，由陳毓襄與奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明（Christian ARMING），攜手國立台灣交響樂團共同演出。

現場也將使用8把米蘭學派四大製琴家族的代表名琴，米蘭名琴的中低音域渾厚，可強化背景音樂，襯托主旋律的音色，提高整體的精彩度。

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