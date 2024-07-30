控原民會表演「奇美勇士舞」侵權求償300萬 高院判奇美部落敗訴

阿美族奇美部落指控原民會表演「奇美勇士舞」侵權，興訟求償300萬元，高院判奇美部落敗訴。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕原住民族委員會2018年8月1日在「南島民族論壇」表演「奇美勇士舞」，阿美族奇美部落認為原民會未經部落授權即擅自利用，侵害原住民傳統智慧創作，提告向原民會、承攬廠商優利公司求償300萬元，台北地院判奇美部落敗訴；全案上訴後，高等法院審理認為，展演內容的目的正當，未侵害奇美部落的傳智創作財產權或人格權，今仍判決奇美部落敗訴。

奇美部落提告主張，原民會與優利公司未經授權使用Pawali-Ciopihay舞蹈與歌曲，也未經授權穿上Pawali阿美族奇美部落勇士服飾、傳唱Kahahayan阿美族奇美部落送靈祭歌。律師強調，原民會將每段歌詞、舞步都已展演完畢，屬於「完全利用」。

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原民會指稱，相較於奇美部落連續4天舉辦豐年祭，在祭典上每天連跳8至9小時舞蹈，原民會的活動當天僅跳8分鐘，利用比例輕微，應屬合理使用，且原民會主觀上是基於公共利益而使用奇美部落的創作，客觀上也已註明出處，論壇的用意是為了宣揚奇美部落美麗的歌舞，是出於善意使用，並無不當。

優利公司辯稱，活動出發點是為了推廣原住民族文化，可透過訴訟外方式解決，無須以訴訟解決。

北院認為，南島論壇開幕式表現並非原民會自行辦理，而是原民會原住民族文化發展中心辦理，且文發中心也非原民會的行政助手，則娜麓灣舞團所提供的開幕展演，自非屬原民會行使公權力行為所涵蓋，因此原民會不負國家賠償責任。

北院並查出，優利公司得標後，應派駐娜麓灣樂舞劇場藝術總監及展演團員與技術人員等人員，共計45名人員。優利應在2017年2月28日前完成所有人員招募、進用作業及續新聘簽約。

北院認定，綜觀契約及附件所約定的給付標的，優利公司確屬僅人力派遣服務，而不包括該等人力派遣至原民會文發中心展演內容，優利公司對於派遣至原民會文發中心的娜麓灣舞團所展演的內容，並無指揮監督之責，並未侵權，判奇美部落敗訴。奇美部落不服，上訴高等法院。

高院審理認為，展演內容因目的正當而合理使用，未對奇美部落的傳智創作財產權造成侵害，也非惡意觸犯禁忌，未侵害其傳智創作人格權，因此奇美部落請求原民會、優利公司連帶賠償300萬元及回復名譽，並無理由，仍判奇美部落敗訴。可上訴。

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