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竹縣《心生‧新聲》新響藝術季開跑 呈獻豐富饗宴

2024/09/13 14:35

新竹縣《心生‧新聲》新響藝術季-「秋冬新聲」明起開跑！（擷取自新竹縣政府官網）新竹縣《心生‧新聲》新響藝術季-「秋冬新聲」明起開跑！（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2024新竹縣《心生‧新聲》新響藝術季-「秋冬新聲」開跑！明日起至11月10日在文化局演藝廳、演奏廳及實驗劇場，將有8個與新竹在地相關的演藝團隊，帶來音樂、戲劇、舞蹈、兒童劇、客語歌曲吟唱等13場演出，縣長楊文科邀請大家共襄盛舉，讓藝術精彩生活、豐富心靈。

縣府文化局表示，9月14日由「揚音樂集」打頭陣，結合原創劇本及新創歌曲演出「竹科媽媽的多重宇宙」，用合唱劇場的形式，講述在新竹區落地生根的女性所經歷的獨特風景。9月28日「巴雀藝術」、「捷音室內樂團」、9月29日「新竹直笛合奏團」、10月20日「銅好重奏團」，分別展現弦樂、木管及銅管的精湛演奏，帶來4檔不同風格的音樂盛會。

緊接著10月26至27日由「玉米雞劇團」上演充滿想像力的親子歌舞劇， 11月8日至10日則是「艸雨田舞蹈劇場」在舞蹈作品中建構戲劇文本，以生死為題，探問人在當代社會中是如何彼此失聯的；最後11月10日則是客家吟唱詩人陳永淘及巫露瑪工作室，圍繞母語文化的傳承與創新主題，以7人樂團編制帶來耳目一新的精采演出，當天也是陳永淘新專輯《傳弦》發行日。

文化局長章宗耀指出，今年的新響藝術季以《心生‧新聲》主題，串聯7月至11月種眾多精采節目，策展人、獨立製作人吳季娟期待讓大家看到各種藝術創作的無限可能。其中「夏日心生」系列：夏日心生-夏令營、國際演出、嘉年華，在暑假期間得到熱烈迴響，即將登場的「秋冬新聲」也歡迎大家到場支持，欣賞新創意、新製作。

新響藝術季系列節目資訊及購票訊息，可上新竹縣政府文化局官網或opentix兩廳院文化生活網查詢。

11月10日為客家吟唱詩人陳永淘《傳弦》音樂會。（擷取自新竹縣政府官網）11月10日為客家吟唱詩人陳永淘《傳弦》音樂會。（擷取自新竹縣政府官網）

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