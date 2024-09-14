嘉義首部5G科技舞蹈《文明馴服》今、明演出 創造多層次視覺體驗

嘉義縣首部5G科技舞蹈新作《文明馴服》今、明演出。（嘉義縣文化觀光局提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣傑出演藝團隊雯翔舞團推出首部結合5G科技舞蹈跨界新作《文明馴服》，今、明下午2點半在嘉義縣表演藝術中心實驗劇場演出，運用5G網路傳輸技術、智慧型手機鏡頭，在虛擬及真實影像、舞者與舞台之間轉換，營造舞者自我對話、過去與未來交錯場景，打破傳統黑盒子劇場單一面向觀看方式，創造多層次視覺體驗。

《文明馴服》是嘉縣首部5G科技舞蹈作品，昨舉辦教育示範場。（嘉義縣文化觀光局提供）

雯翔舞團表示，在數位發展部數位產業署「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」支持下，推出結合5G科技舞蹈計畫，邀請台北流行音樂中心顧問張歆宜擔任製作人，由年輕世代新銳編舞家郭爵愷、影像設計蔡東翰、音樂設計廖軒逸，以及自以色列現代舞團Batsheva返台的舞者徐立恩，共同打造這一場科技舞蹈作品。

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《文明馴服》運用5G網路科技與手機鏡頭轉換，呈現舞者內外在對話、過去與未來交錯場景。（嘉義縣文化觀光局提供）

郭爵愷說，創作以學習舞蹈的生命歷程為靈感，結合以科技為日常的生活經驗，運用手機、5G網路傳輸技術，將5G技術高速度與低延遲特性，轉化螢幕中虛擬及真實影像的空間變化，手機即時拍攝的影像透過傳輸與後台軟體端進行即時特效處理，於舞台上呈現來回錯置空間及舞者之間關係，突破傳統劇場空間限制，讓觀眾有多層次的視覺體驗。

《文明馴服》教育示範場昨率先舉行，嘉義縣文化觀光局副局長宗金蘋等人與會，結合科技藝術體驗計畫，運用節目製作上使用的科技設計為藝術教育課程，將科技、藝術與教育結合，讓學生有機會了解科技如何應用於藝術創作，並親身體驗科技與舞蹈的結合。

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