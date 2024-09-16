全國古蹟日 雲縣27處文資館舍迎客 尋訪斗六舊城

雲林全國古蹟日9月20至22日登場，全縣27處文資館舍共有42個相關活動，歡迎大家來體驗。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕9月第3週的週末為全國古蹟日，雲林縣府、斗六市公所在9月20至22日攜手舉辦「解鎖斗六舊城～開啟拾光旅程」系列活動，透過信仰、工藝、飲食、生活等讓大家認識斗六文化歷史，將尋訪斗六獨特的收驚街、嫁妝街等巷弄；此外全縣27處文資館舍也將開放，3天有42個相關活動，歡迎大家一起來認識雲林的文化底蘊。

斗六市長林聖爵指出，太平老街是斗六舊址的文化中心，走一趟像進時光隧道，可說是斗六最美的古蹟場址，從行啟館走到府前街、太平老街，可以看見斗六舊城區之美，此外還許多小吃美食很出名，歡迎大家古蹟日來斗六逛逛吃美食。

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雲林縣長張麗善表示，配合全國古蹟日雲林在9月20至23日3天全縣27處文資場館開放，並有42項活動，讓大家看見雲林豐富的文化底蘊，文觀處規劃4條路線讓民眾可以按圖索驥去解鎖斗六舊城。

文化觀光處長陳璧君說，2024全國古蹟日雲林的主題為解鎖斗六舊城，秉持「慢永續」概念，邀請在地青世代品牌、音樂家陳昭志及雲林國小學子共同參與，結合走讀、裝置藝術展、青世代品牌市集、草地音樂會、手作體驗工作坊等多元活動，展現新一代對於傳統文化的重新詮釋和創新，內容精采可期。

文觀處表示，除了斗六舊城有系列古蹟日精彩活動，北港鎮公所、北港義民廟、西螺福興宮等文化資產所有權人提供古蹟音樂會、導覽走讀及彩繪拼圖等活動，連平時不對外開放的北港朝天宮文物館也配合全國古蹟日限定開放，總計27間文資館舍響應42個相關活動。

斗六太平老街的巴洛克風格獨具等色。（記者黃淑莉攝）斗六行啟記念館。（記者黃淑莉攝）

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