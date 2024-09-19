2024世界手語日「聾城學藝趣」9/21登場 免費看表演、聽講座、樂遊手語市集

「聾城學藝趣」9/21登場，邀請日本聾人偶像歌手中嶋元美，帶來精采的手語歌曲表演。（中華民國聾人協會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕9月23日是「聯合國世界手語日」，為擴大推廣台灣手語共融友善環境，中華民國聾人協會獲文化部國家語言整體發展方案支持，特別策畫2024世界手語日「聾城學藝趣」活動，於9月21至22日在國立台灣圖書館創意廣場舉行，兩天的活動內容繽紛多元，有舞台才藝展演、名人講堂、時尚走秀及手語市集等，歡迎民眾一同前來體驗。

林靖嵐聽障舞蹈團將在9/21上午表演。（中華民國聾人協會提供）

9/22下午登場的是CODA廖曉彤《金黃色的》手語表演。（中華民國聾人協會提供）

今年世界手語日的主題是「倡導手語權」，中華民國聾人協會表示，手語做為聾人的母語，落實聾人使用手語的權利，使聾人平等地參與社會，促進社會共融共好。兩天的「聾城學藝趣」活動豐富精采，開幕活動邀請各世代聾人演出者輪番上陣，包含台北啟聰學校學生、林靖嵐聽障舞蹈團、CODA廖曉彤《金黃色的》手語表演，還特別邀請曾擔任日劇《silent/靜雪》手語指導、監修的日本聾人偶像歌手中嶋元美，帶來精采的手語歌曲表演。

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9/22閉幕式由台北聾劇團表演。（中華民國聾人協會提供）

「聾城學藝趣」兩天的活動豐富多元，歡迎民眾前來參加。（中華民國聾人協會提供）

另外，還有手語市集嘉年華，邀請全台聽語障服務團體及優秀的聾人朋友們，藉由市集攤位作品，如手族文化村工作室、布拉弗手烘工作坊等，創藝無限可能。現場還有趣味的互動體驗區，歡迎參觀民眾大手牽小手，齊學手語來闖關，認識聾人文化小百科，還可領取精美紀念品。「聾城學藝趣」活動時間：9月21至22日上午10點至下午4點，活動地點：國立台灣圖書館創意廣場，新北市中和區中安街85號。

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