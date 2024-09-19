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故宮百年院慶重大跨國策展開箱 現場驚嘆：果真大美不言

2024/09/19 20:03

故宮百年院慶重大跨國策展開箱 現場驚嘆：果真大美不言故宮院長蕭宗煌說明，此次展覽主視覺即由3件展品擷取部分細節融合而成，也呈現3個單位精彩展品彼此對話的意象。
（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院迎接100週年系列大型特展中，籌備時間超過7年的跨國策展「大美不言」，將於9月26日正式登場。故宮於今（19）日在北院舉辦開箱記者會，邀請合辦單位巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef& Arpels梵克雅寶代表出席，為這個跨館際、跨領域（文物、工藝與珠寶）的大展，揭示3方所提出共同做為展覽主視覺的展品。

故宮百年院慶重大跨國策展開箱 現場驚嘆：果真大美不言巴黎裝飾藝術博物館策展人Béatrice Quette，為開箱後準備運到展場佈展的文物再封箱，並仔細於雙邊貼上封條。（記者凌美雪攝）

巴黎裝飾藝術博物館策展人亞洲及伊斯蘭典藏主管Béatrice Quette指出，館藏〈布洛瓦帶蓋長頸壺〉由法國著名塞弗爾瓷器廠（Manufacture de Sèvres）與多位藝術家共同製成，是19世紀法國奢華工藝的經典。雕塑家阿爾貝-歐內斯特．卡里耶-貝洛斯（Albert-Ernest Carrier-Belleuse），自文藝復興時期的藝術表現汲取靈感，設計出作品的整體造型、雕塑和彩繪裝飾。瓶身底色和堆花裝飾技術，則源自亞洲陶瓷工藝，充分展現精湛工藝與美學的完美結合。

巴黎裝飾藝術博物館策展人Béatrice Quette介紹〈布洛瓦帶蓋長頸壺〉。（記者凌美雪攝）巴黎裝飾藝術博物館策展人Béatrice Quette介紹〈布洛瓦帶蓋長頸壺〉。（記者凌美雪攝）

Van Cleef& Arpels梵克雅寶經典前衛之作〈Zip〉項鍊，則由典藏與展覽總監Alexandrine Maviel Sonetyk說明，其靈感來自於飛行外套和軍服拉鍊。這款項鍊於1938年獲得專利，並於1950年開始製作；巧妙運用流蘇式拉鍊，拉開時為項鍊，拉合時則轉換為手鍊，邊緣綴飾金絲心形圖案、祖母綠寶石和鑽石，展現梵克雅寶對於作品多變形式的創意，流露作品動感與巧思交織的迷人魅力。

Van Cleef&amp; Arpels梵克雅寶經典前衛之作〈Zip〉項鍊，由典藏與展覽總監Alexandrine Maviel Sonetyk說明。（記者凌美雪攝）Van Cleef& Arpels梵克雅寶經典前衛之作〈Zip〉項鍊，由典藏與展覽總監Alexandrine Maviel Sonetyk說明。（記者凌美雪攝）

故宮副院長余佩瑾則以多張圖檔解析院藏〈清乾隆洋彩玲瓏轉旋瓶〉的奇思妙想，其器身結構精巧複雜，由頸部、腹部、內瓶及底座組成，各部件層層套疊。內瓶描繪五彩祥雲和紅色蝙蝠，瓶腹鏤空彩繪兩對口銜蓮花和靈芝的雙龍紋。當轉動瓶頸時，內瓶隨之旋轉，透過鏤空設計欣賞蝙蝠飛翔於五彩祥雲，饒富趣味，展現華美與絢麗的動感。

故宮副院長余佩瑾則以多張圖檔解析院藏〈清乾隆洋彩玲瓏轉旋瓶〉的奇思妙想。（記者凌美雪攝）故宮副院長余佩瑾則以多張圖檔解析院藏〈清乾隆洋彩玲瓏轉旋瓶〉的奇思妙想。（記者凌美雪攝）

故宮院長蕭宗煌表示，感謝策展團隊在這段期間克服新冠疫情以及遠距連線溝通的挑戰，讓逾260件精品瑰寶匯聚於台灣，為明年故宮100週年院慶特展開啟新頁。期待透過東西方文物、裝飾藝術與精品的跨界對話，結合獨具創新的展場設計，為觀眾帶來前所未有的視覺饗宴。

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