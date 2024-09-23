讓醫院不止是醫院 黃國書35幅彩墨書法台中榮總展出

台中榮總院長陳適安（左）和前立委黃國書（右）23日一同欣賞院內「滿面春風」彩墨展（中榮提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓醫院不止冰冷救護機構，也能墨香四溢，撫慰人心的藝文場所，前立委黃國書受台中榮總藝文小組之邀，展出創作的彩墨書法作品「滿面春風」等一共35幅，即日起至10月15日止於台中榮總第一醫療大樓2樓的AC藝廊展出，民眾可前往觀賞。

這次展覽作品有別於傳統書法，大膽運用彩墨，每一幅作品都色彩繽紛，不僅可欣賞蒼勁有力的書法，更有如同欣賞畫作的視覺藝術，讓陪同家人就醫檢查的陳先生直呼作品漂亮又好特別。

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台中榮總即日展出前立委黃國書35幅彩墨書法作品（中榮提供）

台中榮總今日（23日）辦理展覽開幕活動，院長陳適安感謝院內藝文小組籌辦展覽，也盼透過這次書法結合色彩的創意彩墨作品為病友及院內同仁帶來療癒效果。

黃國書指出，這次展出作品都是全新創作，創作時考量民眾生病來醫院就醫時可能心情不好，經過醫院治療及透過這次彩墨創作帶給病人愉悅的感受，可以「滿面春風」的出院，因此以「滿面春風」為主題，透過色彩讓觀賞者感到喜樂。

台中榮總藝文小組指出，創作者將色彩融入書法作品，呈現出全新的書法面貌；構圖布局及色彩運用和書法文本相互襯托輝映，大膽實驗營造作品的趣味和特殊意境。每幅作品是以漢字美學為肌理，加上彩墨繪畫，探索書法美學的不同面貌。

創作者黃國書從小由祖父指導學習書法，學生時期獲獎無數。大學時創辦北藝大書法社，受知名書法家杜忠誥指導，精通歷代碑文，在立委任職期間，結合自身的書法及藝術底蘊，擔任教育及文化委員會召集人；立委工作卸任後，心情閒適自得，加深著墨於書法創作。

其書法作品囊括篆書、隸書、草書、行書、楷書各種書法體裁，除了古典的黑白碑帖，其作品也融合彩色圖樣，舉凡星光灑落的夜空背景、色彩鮮艷藍綠黃圓點、清幽的竹林底色搭配鵝黃字體，以多元風貌的賦予書法藝術的活潑的性格，使書法作品老少咸宜，廣受書界注目。

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