「屏東GO藝氣」校外文化體驗首梯申請至9月底

屏縣車城國小師生參訪屏菸。（屏東縣政府文化處提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為推動文化部「校外體驗文化場館計畫」，屏東縣政府本月（9月）起推出7條路線，走訪文化部所屬及縣內藝文場館。預計規畫150輛體驗專車，第1梯次申請至9月30日止，縣府歡迎國中小、高中職踴躍報名。

屏東縣政府文化處表示，校外體驗文化場館首發專車已於本月20日啟程，由車城國小師生參訪屏菸1936文化基地。經由館方導覽解說，讓孩子們對家鄉的文化歷史有更進一步的認識。期待透過導覽體驗行程，讓孩子們深入了解文化場館，及發掘藝文欣賞的樂趣。

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文化處說明，「屏東GO藝氣」校外文化體驗於今年9月起至明（2025）年6月間辦理，預計參訪的館舍，包括屏菸1936文化基地、屏東總圖、勝利星村創意生活園區、屏東演藝廳、屏東藝術館，潮州日式歷史建築文化園區、屏東戲曲故事館等，並結合衛武營國家藝術文化中心、國立台灣文學館、國立台灣歷史博物館、南科考古館，讓學子們多元感受屏東的藝文魅力。

報名詳情可至屏東縣政府文化處官網（https://www.cultural.pthg.gov.tw/Default.aspx）查詢，或關注「屏東藝遊」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/PingtungPAC/?locale=zh_TW）。

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