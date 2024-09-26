「歌仔戲外台2.0」10月啓動 12場好戲高雄中山堂接連登場

「歌仔戲外台2.0」從全國嚴選6支團隊，10月26日起每逢週末在高雄中山堂劇場連演12場，經典劇目呈現給戲迷。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕外台戲是歌仔戲最親民、普遍的演出形式，國立傳藝中心為了鼓勵民間劇團重塑經典外台劇目，呈現重新打磨後的外台風貌，從全國嚴選6支團隊，10月26日起每逢週末在高雄中山堂劇場連演12場，讓這些經過淬鍊的經典劇目，能再重新呈現給全國的戲迷朋友。

傳藝中心副主任陳修程說，「歌仔戲外台2.0」鼓勵劇團將經典的外台戲或舊有編製劇目重新製作，結合當代演出語彙，包含整合劇本修編、導演編排、音樂定譜、視覺設計等重現經典戲碼，讓老戲也能有新絕活，呈現與時代同步的新樣貌。

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此次入選的六檔戲碼，分別為一心戲劇團《江山換美人》、大地華園劇團《俠女飛星》、明華園日字戲劇團《乞願女神》、勝秋戲劇團《烏江恨》、新藝芳歌劇團《終南鬼雄》和繡花園戲劇團《封神榜三──紂王刀劈姜桓楚》。

傳藝中心指出，這6檔戲在高雄中山堂首演後，接著再回歸外台，期經過劇場淬鍊的經典劇目能再重新呈現給全國的戲迷朋友，為國內傳統戲曲帶來新一波精采爆棚演出。

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