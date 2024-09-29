傳承百年武術運動文化 大甲53庄武術技藝匯演熱鬧登場

「大甲五十三庄傳統武術技藝大匯演」，29日在大甲體育場舉行。（運動局提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市運動局攜手大甲區體育會，今天在大甲體育場舉行「大甲五十三庄傳統武術技藝大匯演」，運動局代理局長游志祥出席開幕典禮表示，大甲五十三庄武術發展歷史悠久，期透過今日技藝匯演活動，讓民眾更了解傳統武術文化，吸引更多年輕人參與，讓在地傳統武術薪火相傳。

運動局表示，大甲五十三庄傳統武術團體，以大甲媽祖為信仰中心的大甲、大安、外埔、后里等五十三庄，聚集8個不同的武術（館）系統，百年來協助大甲媽祖在廟會、進香活動中，以鬧熱、護駕為主要任務，久而久之形成獨冠全國的特殊武館文化。

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「大甲五十三庄傳統武術技藝大匯演」結合不同武術系統，以舞台展演方式呈現。（運動局提供）

運動局指出，「大甲五十三庄傳統武術技藝大匯演」是以玉麟堂、集英堂、義虎團等館，以及南、北少林武術為主體，將不同派系、武館武術系統透過舞台展演方式呈現給大家觀賞；另邀請到台中市威勁龍獅武術戰鼓隊、台中市尚武風武術龍獅戰鼓隊及苗栗縣立福興武術國中小學校等武術團體，為現場民眾帶來一場武術技藝視覺饗宴，藉此宣揚在地的傳統武藝、獅藝、鼓藝的文化特色與精神。

大甲五十三庄武術傳奇專案系列活動共有三場，8月辦理獅頭彩繪比賽，藉由獅頭彩繪吸引市民投入傳統武術運動的學習和推廣，同時發揚本土傳統武藝；今天舉辦傳統武術技藝大匯演；10月20日將舉辦「文化陣頭踩街」活動，以傳統武術文化陣頭，配合嘉年華踩街方式沿大甲市區進行並不定點進行各項武藝、獅藝民俗技藝表演，最後至大甲文昌祠廟埕進行一連串傳統武術藝陣表演，歡迎民眾共襄盛舉。

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