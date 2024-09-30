「2024農島嶼」10/5屏東勝利星村登場 匯集5大島嶼文化風土體驗

2024農島嶼活動，將於10月5~6日在屏東勝利星村登場。（農水保持署台南分署提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1年1度的農村島嶼企畫即將登場！「2024農島嶼The treasure island」將於10月5、6日兩天在屏東盛大舉辦，延續2022年在台南美術館2館、2023年高雄美術館的農村島嶼盛事，今年首度移師到屏東勝利星村創意生活園區，結合特色創意聚落、眷村文化街區及地方文創人才，一起打造1座屬於農村多元文化的農島嶼。

農村發展及水土保持署台南分署表示，2024農島嶼匯集台南、高雄、屏東、澎湖、金門等地區的風土產業及文化元素，以島嶼之森、島嶼之山、島嶼之南、島嶼之海、島嶼之果為主題，呈現5座島嶼家屋、60家島嶼物產及多項手作體驗，以「青銀共融（榮）」方式，向農村學習、體驗及生活的視野，一起打造宜居宜業宜遊的島嶼農村。

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活絡農村經濟並邁向淨零永續，一直是農業部農水保持署長期努力的目標，透過農村再生引動青年回鄉13年來，已具體改善農漁村環境、協助地方產業振興、推廣農村好物、文化技藝傳承、里山里海倡議、綠色照顧、金牌農村，開啟國際交流與學習等，都是期望翻轉農村，將劣勢轉變成為優勢，拉近城鄉差距。

「2024農島嶼」由農水保持署台南分署與農村發展基金會合辦，邀請美濃水圳漫旅藝術節策展團隊策畫，島嶼呈現的不只是市集，也匯集南台灣多元族群最美好的風土物產、文化及食農體驗，有多元族群、文化及產業的樣貌，前來的朋友們可以向島嶼學習文化脈絡、品嘗多元物產、體驗地方生活，設計屬於島嶼的生活風格。

活動當天有各式農村美食、職人設計、質感小物等多樣展攤，還有豐富有趣的手作體驗可以參加，歌手及街頭藝人精采表演，歡迎民眾共襄盛舉，10月5~6日週末假期一起到屏東體驗農島嶼的魅力，更多活動資訊可至農村發展及水土保持署台南分署臉書粉絲專頁查詢。

圖為2023年在高雄美術館舉行的農島嶼活動。（農水保持署台南分署提供）

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