山陀兒颱風影響 竹市香山濕地藝術季延到12日開幕

山陀兒颱風影響，新竹市的香山濕地藝術季及海放市集將延到12日開幕。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕因應山陀兒颱風來襲，新竹市府產發處表示，原訂本週六（5日）舉辦的「2024香山濕地藝術季開幕活動」暨「海放市集」，將延期至12日上午11時30分在香山濕地自然公園辦理。歡迎市民朋友參與，感受香山濕地多樣生態風貌。

產發處指出，2024香山濕地藝術季今年以「海放時刻 Between the Tides」，聚焦香山濕地的潮汐之間，連結農村、規畫山海計畫藝術旅程，推出新竹市特有的藝術風景，並結合農業部農村發展及水土保持署農村總合發展計畫辦理。今年的「海放市集」，也順延到10月12日於香山濕地自然公園舉行，屆時會結合農村輔導及水土保持聯展活動，邀請其他縣市政府水土保持宣導團隊及市府輔導的農村社區現場擺攤宣導，市民可到藝術季感受不一樣的香山，享受海放一下的藝術旅程。

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2024藝術季系列活動，12、19日有藝術帶路小旅行，13日則有手作風箏等活動，可洽上香山地藝術季臉書粉專（https://www.facebook.com/ARTFESTIVALOFSIANGSHAN/）查詢報名及活動資訊，邀請全國民眾來香山濕地藝術季，感受生態多樣性及體驗農村風貌。

山陀兒颱風影響，新竹市的香山濕地藝術季及海放市集將延到12日開幕。（記者洪美秀攝）

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