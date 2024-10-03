朱團《六部曲》4日登場 提供3日「颱風異動更換場次」特別優惠

朱團透過臉書公告：「擊樂劇場《六部曲》10/4（五）19:30國家戲劇院照常演出」。（朱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團原訂今（3）日首演的全新擊樂劇場《六部曲》，受山陀兒颱風影響取消，不過，隨著台北市宣布4日正常上班上課，朱團開心地透過臉書喊話：「擊樂劇場《六部曲》10/4（五）19:30國家戲劇院照常演出，夢想就要成真，迫不及待與您劇場見！」

擊樂劇場《六部曲》演出團隊蓄勢待發。（朱團提供）

這個龐大的全新製作，整合了打擊樂與劇場元素，是許多藝術工作者龐大心血投入，「雖然颱風假打亂了所有節奏，造成不小的損失，但在劇場週的排練過程中，演出與製作團隊真切地感受到了夢想成真的瞬間，非常感動！」朱團表示，「所有人都全力以赴，把自己調整到最佳狀態，蓄勢待發，迫不及待要與各位觀眾朋友分享！」

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擊樂劇場《六部曲》整合了打擊樂與劇場元素，是許多藝術工作者的龐大心血投入。（朱團提供）

雖然3日的演出取消，10月4至6日在台北、11月2、3日在高雄、11月23、24日在台中，將接力演出。針對因演出取消欲更換場次欣賞的觀眾，朱團提供8折購票優惠，可於OPENTIX購票（https://pse.is/69xltk），選擇折扣方案「颱風異動更換場次」，並輸入優惠代碼T2418即可。

《六部曲》在劇場週的排練氣勢磅礡。（朱團提供）

同時，朱團已將擊樂劇場《六部曲》的節目冊內容完整上線（http://www.jpg.org.tw/?p=6412）。

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