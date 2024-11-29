高雄漾藝術博覽會駁二開展 年輕藝術家展自由「漾」貌

2024高雄漾藝術博覽會今起至12月1日於駁二藝術特區P3倉庫展出。（高市文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「2024高雄漾藝術博覽會」今起至12月1日於駁二藝術特區P3倉庫展出，此次集結53位40歲以下的獨立青年藝術家，包含評審而出的徵件新銳區、主題展區「單口喜劇Stand-up Comedy」、由2024高雄獎獲獎及參與過漾藝博的藝術家們組成的特展區，共同展現年輕藝術創作者不受形式設限、獨具風格的自由「漾」貌。

文化局長王文翠表示，漾藝博自2015年首辦，至今邁入第10個年頭，鎖定未有畫廊經紀約的40歲以下藝術家為參加對象，是絕對「永保青春」的藝術博覽會。高市重視年輕藝術家的扶植培育，也努力創造藝術產業間的互動橋樑，將年輕藝術家自由大膽、多元不設限的創作帶入市場，是漾藝博的目的和任務，同時，把握匯集優秀創作能量的展會期間，廣邀知名策展人、藝評人及重量級畫廊與會參觀，為青年藝術家打開與藝術市場、產業、專業人士的交流合作機會。

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「藝術新漾態」徵件新銳區自142位投件者中遴選34位新銳藝術家，由國立臺灣美術館長陳貺怡、國立成功大學創意產業設計研究所教授陳明惠、獨立藝評人陳寬育，以及高雄荷軒新藝空間負責人洪宛均、臺南182artspace負責人陳正杰等各領域的藝術專家學者組成評審委員團隊，以閱歷豐富的精準眼光，評析並選出潛力十足的藝術新星。

陳貺怡表示，「年輕藝術家」這個身分，是藝術家人生必經的過程，公部門與畫廊給予的支持鼓勵加速了藝術人才培育速度，使藝術家邁向茁壯成熟。現今的藝術收藏生態與以往不同，年輕藏家輩出，而年輕藝術家的想法新穎、創新，更因此深受年輕藏家青睞，漾藝博便是藝術家初踏入藝術市場的一個重要平台。

除了發掘新銳，「藝術多漾性」特展區邀請5位過去曾參與漾藝博的藝術家，以及5位於2024高雄獎獲獎、入選的藝術家一同展出，這些經驗豐富的「學長學姊」們不僅在藝博會中擁有亮眼的銷售成績，更於藝術競賽中脫穎而出、獲得肯定，將分別以繪畫、雕塑、裝置、錄像等多元形式，述說自己的生命經驗或觀看視野。其中，藝術家謝其軒為2024高雄獎得主，將以全新製作的空間裝置作品參展，也於漾藝博首度公開呈現。

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