自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

高雄漾藝術博覽會駁二開展 年輕藝術家展自由「漾」貌

2024/11/29 14:49

2024高雄漾藝術博覽會今起至12月1日於駁二藝術特區P3倉庫展出。（高市文化局提供）2024高雄漾藝術博覽會今起至12月1日於駁二藝術特區P3倉庫展出。（高市文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「2024高雄漾藝術博覽會」今起至12月1日於駁二藝術特區P3倉庫展出，此次集結53位40歲以下的獨立青年藝術家，包含評審而出的徵件新銳區、主題展區「單口喜劇Stand-up Comedy」、由2024高雄獎獲獎及參與過漾藝博的藝術家們組成的特展區，共同展現年輕藝術創作者不受形式設限、獨具風格的自由「漾」貌。

文化局長王文翠表示，漾藝博自2015年首辦，至今邁入第10個年頭，鎖定未有畫廊經紀約的40歲以下藝術家為參加對象，是絕對「永保青春」的藝術博覽會。高市重視年輕藝術家的扶植培育，也努力創造藝術產業間的互動橋樑，將年輕藝術家自由大膽、多元不設限的創作帶入市場，是漾藝博的目的和任務，同時，把握匯集優秀創作能量的展會期間，廣邀知名策展人、藝評人及重量級畫廊與會參觀，為青年藝術家打開與藝術市場、產業、專業人士的交流合作機會。

「藝術新漾態」徵件新銳區自142位投件者中遴選34位新銳藝術家，由國立臺灣美術館長陳貺怡、國立成功大學創意產業設計研究所教授陳明惠、獨立藝評人陳寬育，以及高雄荷軒新藝空間負責人洪宛均、臺南182artspace負責人陳正杰等各領域的藝術專家學者組成評審委員團隊，以閱歷豐富的精準眼光，評析並選出潛力十足的藝術新星。

陳貺怡表示，「年輕藝術家」這個身分，是藝術家人生必經的過程，公部門與畫廊給予的支持鼓勵加速了藝術人才培育速度，使藝術家邁向茁壯成熟。現今的藝術收藏生態與以往不同，年輕藏家輩出，而年輕藝術家的想法新穎、創新，更因此深受年輕藏家青睞，漾藝博便是藝術家初踏入藝術市場的一個重要平台。

除了發掘新銳，「藝術多漾性」特展區邀請5位過去曾參與漾藝博的藝術家，以及5位於2024高雄獎獲獎、入選的藝術家一同展出，這些經驗豐富的「學長學姊」們不僅在藝博會中擁有亮眼的銷售成績，更於藝術競賽中脫穎而出、獲得肯定，將分別以繪畫、雕塑、裝置、錄像等多元形式，述說自己的生命經驗或觀看視野。其中，藝術家謝其軒為2024高雄獎得主，將以全新製作的空間裝置作品參展，也於漾藝博首度公開呈現。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應