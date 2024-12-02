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打造斗六文創聚落群 雲中街日式舊宿舍修復動工

2024/12/02 15:01

斗六雲林街文創聚落3、5號舊宿舍動工，預計明年底完工，屆時整個聚落群更完整，有助帶動地方觀光發展。（記者黃淑莉攝）斗六雲林街文創聚落3、5號舊宿舍動工，預計明年底完工，屆時整個聚落群更完整，有助帶動地方觀光發展。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市雲中街警局舊宿舍群修復工程今（2）日開工，預計2025年底完工，屆時結合有6棟將成為斗六文創聚落群。

雲中街警局舊宿舍群位在斗六市舊城核心區內，緊鄰西市場，是日治時期官舍建築，空間規模、形式及機能皆與同時期的台灣日式建築，甚至日本國內建築類型相似，反應出台灣在日治時期日式木造住宅官舍的特性，整體構造呈現台灣日式宿舍典型工法，雲林縣府在2014年7月擴大登錄為歷史建築。

斗六雲林街文創聚落現仍有2棟舊宿舍3、5號未修復，破損嚴重，縣府自編2000萬元辦理修復。（記者黃淑莉攝）斗六雲林街文創聚落現仍有2棟舊宿舍3、5號未修復，破損嚴重，縣府自編2000萬元辦理修復。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善指出，雲中街警局舊宿舍群經過分階段復修，活化為文創基地，有6家廠商進駐，並以「雲中街文創聚落」為營運品牌，成為斗六重要觀光景點之一，每到週末假日吸引許多遊客前往參觀尋寶，原計畫是透過促參方式修復，因部分原因拖延，這次是由縣府自編2000萬元辦理修復，完工後延續雲中街品牌擴大文創聚落的青創服務量能。

斗六雲林街文創聚落現仍有2棟舊宿舍3、5號未修復，破損嚴重，縣府自編2000萬元辦理修復。（記者黃淑莉攝）斗六雲林街文創聚落現仍有2棟舊宿舍3、5號未修復，破損嚴重，縣府自編2000萬元辦理修復。（記者黃淑莉攝）

張麗善表示，為讓整體聚落更具公共使用性，縣府根據地方意見，預計明年啟動整體景觀規畫設計，尤其是增加停車空間、興建廁所等，期許雲中街文創聚落透過逐步改善，成為斗六文化觀光亮點指標。

斗六市長林聖爵說，雲中街文創聚落已成為斗六重要觀光景點，串連行啟記念館、太平老街舊城區帶動地方觀光人潮。

斗六雲林街文創聚落，現有6家廠商進駐，每到假日吸引許多遊客前往尋寶。（記者黃淑莉攝）斗六雲林街文創聚落，現有6家廠商進駐，每到假日吸引許多遊客前往尋寶。（記者黃淑莉攝）

縣議員林岳璋指出，「新的是好、舊的是寶」雲中街舊宿舍修復，變成文創市集，期待未來能強化公共設施，讓停車更方便，吸引更多觀光客來參觀。

斗六雲林街文創聚落，現有6家廠商進駐，每到假日吸引許多遊客前往尋寶。（記者黃淑莉攝）斗六雲林街文創聚落，現有6家廠商進駐，每到假日吸引許多遊客前往尋寶。（記者黃淑莉攝）

縣府文化觀光處長陳璧君表示，雲中街文創聚落約有2400坪，是斗六市舊城重要聚點，約建於日治昭和1937年，2014年縣府在中央補助完成6棟修復，僅剩3、5號宿舍，修復完成整個雲中街聚落會更完整。

建築師吉申君表示，雲中街日式宿舍3號及5號修復工法，預計以維持日式宿舍原貌為原則，包含玄關、座敷、居間等基本空間格局，而床之間、床協等特色形式之復原，將讓參觀者實地體驗日式宿舍之特色。未來規畫做為店鋪使用，將與雲中街文創聚落整體再利用氛圍相輔相成。

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