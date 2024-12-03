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神工傳藝 雲林18位無形文化資產保存者70件經典作品一次看

2024/12/03 16:57

獅頭製作藝師鍾進權（右3）今年成為雲林無形文化資產保存者，縣長張麗善（左3）授證，感謝他們延續雲林的傳統工藝也為文化創新注入新能量。（記者黃淑莉攝）獅頭製作藝師鍾進權（右3）今年成為雲林無形文化資產保存者，縣長張麗善（左3）授證，感謝他們延續雲林的傳統工藝也為文化創新注入新能量。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕《2024神工傳藝~雲林無形文化資產保存者特展》今（3）日在雲縣府文化觀光處展覽館登場，18位雲林無形文化資產保存者近70件經典作品一次看；另今天縣長張麗善授證給今年度新增2位無形文化資產保存者，分別為獅頭製作藝師鍾進權、紙塑神像藝師蔡爾容。

復興紙塑神像古法工藝的蔡爾容是雲林無形文化資產保存者，縣長張麗善授證。（記者黃淑莉攝）復興紙塑神像古法工藝的蔡爾容是雲林無形文化資產保存者，縣長張麗善授證。（記者黃淑莉攝）

雲林文觀處長陳璧君表示，雲林縣擁有豐富的文化資產，無形文化資產多達40件，涵蓋11項民俗、6位傳統表演藝術保存者、13位傳統工藝保存者及10位文化資產保存技術者，充分展現了雲林在文化資源上的深厚底蘊。

《2024神工傳藝~雲林無形文化資產保存者特展》即日起在雲縣府文化觀光處展覽館登場。（記者黃淑莉攝）《2024神工傳藝~雲林無形文化資產保存者特展》即日起在雲縣府文化觀光處展覽館登場。（記者黃淑莉攝）

陳璧君說，2024神工傳藝共策劃了6大主題展區，分別為極、萃、融、塑、獻、瑞，每一區都有其代表性，不僅展示了工藝技法的極致，也讓大家透過這些作品，理解其背後的歷史意義與文化內涵。

值得一提的是「獻」區，以北港朝天宮迎媽祖陣容為設計主題，展示傳統表演藝術的動態生命力，包括北港金聲順開路鼓、白鶴獅陣等珍貴的演出裝備，靜態展示中蘊藏著豐富的文化情感，讓觀眾仿佛置身於宗教盛會之中。

《2024神工傳藝~雲林無形文化資產保存者特展》展出18位雲林無形文化資產保存者近70件經典作品。（記者黃淑莉攝）《2024神工傳藝~雲林無形文化資產保存者特展》展出18位雲林無形文化資產保存者近70件經典作品。（記者黃淑莉攝）2024神工傳藝共策劃了6大主題展區，讓大家透過這些作品，理解其背後的歷史意義與文化內涵。。（記者黃淑莉攝）2024神工傳藝共策劃了6大主題展區，讓大家透過這些作品，理解其背後的歷史意義與文化內涵。。（記者黃淑莉攝）

張麗善表示，雲林縣是宗教大縣，也是傳統工藝滙聚之地，包括剪粘、彩繪、大木作、小木作、錫雕、交趾陶、燈籠等都有傑出的大師，他們承先啟後，承繼傳統工藝文化及技術，融入當代藝術美學，將技藝發揚光大，繼續傳承，盼透過特展感謝他們對傳統工藝及文化傳承貢獻。

神工傳藝展示18位無形文化保存者作品，盼透過特展感謝他們對傳統工藝及文化傳承貢獻。（記者黃淑莉攝）神工傳藝展示18位無形文化保存者作品，盼透過特展感謝他們對傳統工藝及文化傳承貢獻。（記者黃淑莉攝）

張麗善指出，神工傳藝展示18位無形文化保存者作品，包括「人間國寶」洪平順老師的廟宇彩繪作品，蘇木山與許哲彥的剪黏作品細膩而富動態感，蔡明堂的錫工藝珍品，劉鴻林的大木作技術，林聰賢的燈籠工藝，張旭輝的鑿花技術，陳明洲與林朝金的粧佛工藝，丁宗華粧佛創新，顏三泰的傳統藝閣，吳登興的大型花燈工藝，吳榮的交趾陶創作。

文觀處表示，神工傳藝展展期至12月15日，歡迎全國民眾來欣賞雲林的文化歷史與精工藝術盛宴。

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