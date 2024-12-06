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（影音）新竹縣文化局長朱淑敏今上任 全力以赴各項挑戰

2024/12/06 15:49

新竹縣政府文化局新任局長朱淑敏（中）今天就任，一併介紹升任的副局長郭秋燕（左）、秘書鄧玉鳳（右）跟鄉親見面，將開啟全新的文化工作篇章。（記者黃美珠攝）新竹縣政府文化局新任局長朱淑敏（中）今天就任，一併介紹升任的副局長郭秋燕（左）、秘書鄧玉鳳（右）跟鄉親見面，將開啟全新的文化工作篇章。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府文化局今天（6日）有喜，不僅始終只願幫人抬轎，自己卻不願坐轎的代理局長朱淑敏，因被縣長楊文科欽點「上轎」入座成為縣府文化局長，該局秘書郭秋燕也同時升任副局長，原展覽藝術科科長鄧玉鳳接任秘書，全局同仁因為認真、專業的人獲得拔擢，樂開懷地獻上鮮花，歷任縣府文化局長也都到場祝賀。

新竹縣縣政府文化局長朱淑敏（左3）被新竹縣長楊文科（右3）邀請「上轎」接任局長，未來由新任副局長郭秋燕（左2）等共同襄助，全力拚好文化工作。（記者黃美珠攝）新竹縣縣政府文化局長朱淑敏（左3）被新竹縣長楊文科（右3）邀請「上轎」接任局長，未來由新任副局長郭秋燕（左2）等共同襄助，全力拚好文化工作。（記者黃美珠攝）

縣長楊文科更在稍後的「《庄肚个文史學家~黃榮洛、楊鏡汀、林柏燕》新竹縣客籍文史學家特展」開幕儀式上公開說，他對朱淑敏可是以「聲」相許喔！他會全力支持朱淑敏，不管她要人、或是要錢，他都會以「聲」相許給文化局，甚至還抱定「要跟文化局共存亡」，前提就是文化工作要做得更好、要更全力來做。

新竹縣長楊文科（左）公開表示對新上任的文化局長朱淑敏（右）以「聲」相挺、「跟文化局共存亡」，讓在場者忍俊不住，朱淑敏則忙著起身鞠躬致謝。（記者黃美珠攝）新竹縣長楊文科（左）公開表示對新上任的文化局長朱淑敏（右）以「聲」相挺、「跟文化局共存亡」，讓在場者忍俊不住，朱淑敏則忙著起身鞠躬致謝。（記者黃美珠攝）

楊文科指出，朱淑敏不僅有文化領域、公務人員的專業，一直以來也只想做事，以致代理局長1個多月，始終只願當輔佐的人，卻不願意爭取當局長，僵持一陣後他們彼此妥協，因為他說「就是妳了啦」，她只好回答「欣然接受」。

他期許朱淑敏未來面對典藏作品定位、縣史館資料更新、2025年文化局成立30週年慶、縣立總圖書館及美術館新建工程、客家文化傳承等諸多挑戰全力以赴，讓新竹縣有智慧科技也有文化底蘊。

朱淑敏自許未來最重要的工作，就是完成新竹縣立總圖書館，並持續推進新美術館的規畫興建作業，且在公民意識抬頭下，文化局面臨越來越多的文化資產爭議，如何跟鄉親溝通也是很重要的課題。

長期只願幫人「抬轎」的新竹縣府文化局長朱淑敏（左5）被縣長楊文科（右5）說服自己「上轎」落座，歷任文化局長們也都回娘家為她祝賀。（記者黃美珠攝）長期只願幫人「抬轎」的新竹縣府文化局長朱淑敏（左5）被縣長楊文科（右5）說服自己「上轎」落座，歷任文化局長們也都回娘家為她祝賀。（記者黃美珠攝）

朱淑敏獲得重用，縣府文化局多位前任局長：曾煥鵬、郭慧龍、張宜真、李安妤、章宗耀等都到場祝賀，她則把光環分享給包含文化志工群在內，長期一起打拚的文化局同仁與藝文界人士，強調大家的支持和團結，才是她前進的動力。

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