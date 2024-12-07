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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

品味童趣茶飲藝術 TWG Tea「茶香泰迪」讓味蕾展開奇幻旅程

2024/12/07 22:15

TWG Tea重塑茶飲藝術，全新創作「茶香泰迪」展現精湛技藝，軟糖造型吸睛更兼具互動性與創意。（TWG Tea提供）TWG Tea重塑茶飲藝術，全新創作「茶香泰迪」展現精湛技藝，軟糖造型吸睛更兼具互動性與創意。（TWG Tea提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕飲茶是韻味深長的飲食文化之一，從茶葉到茶器、泡茶方式等，背後都有說不完的相關風土及品牌設計故事。擅長以茶葉說故事的世界奢華茶葉品牌TWG Tea，最新推出的是「茶香泰迪（TWG Tea Teddies®）」系列新品，採用精緻茶葉所打造的創新茶香水果軟糖，不僅可以直接享用，亦可將其溶於水中泡成一杯迷人的茶飲，為品茗日常帶來前所未有的雙重享受。

「茶香泰迪」可單獨品嘗或觀賞其融於水中化身為1杯迷人茶飲，皆令人回味無窮。（TWG Tea提供）「茶香泰迪」可單獨品嘗或觀賞其融於水中化身為1杯迷人茶飲，皆令人回味無窮。（TWG Tea提供）

TWG Tea表示，做為國際公認的茶葉創新先鋒，TWG Tea一直以來致力於提供頂級品質的茶葉。此次開發新款茶饌美食，首度引入透過甜食享用茶的新奇體驗，吸引跨世代族群進入茶飲藝術。TWG Tea聯合創辦人兼V3 Gourmet總裁Taha Bouqdib更強調，這款全新創作展現TWG Tea的精湛技藝，將頂級茶葉提升為日常生活的非凡奢華享受，滿足追求不同品味的品茗愛好者。

品味童趣茶飲藝術 TWG Tea「茶香泰迪」讓味蕾展開奇幻旅程TWG Tea「茶香泰迪」共推出8款獨特風味，呈現出對懷舊童年糖果的現代化詮釋。（TWG Tea提供）

「茶香泰迪」共有8款，皆以珍稀的TWG Tea茗茶為基底，結合莓果、柑橘及香料，呈現出對懷舊童年糖果的現代化詮釋，產品不只軟糖造型吸睛、茶罐上鏤空泰迪圖案的設計活潑可愛，萌趣十足。TWG Tea茶香泰迪12月全台限量上市，更多相關訊息詳詢TWG Tea全台沙龍及精品門市

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