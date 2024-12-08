自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

雲門舞集「薪傳」舞藝 新港16國小生秀成果

2024/12/08 16:30

新港鄉安和國小、月眉國小學童今演出「薪傳」作品中的「耕種與豐收」，獲得滿堂彩。（記者王善嬿攝）新港鄉安和國小、月眉國小學童今演出「薪傳」作品中的「耕種與豐收」，獲得滿堂彩。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕雲門舞集創辦人林懷民以童年家鄉農忙印象，創作經典舞作「薪傳」，8月受新港文教基金會邀請，與雲門資深舞者返嘉教導新港鄉安和國小、月眉國小16名學童舞蹈，今在「新港四季風─平安來過冬」活動，演出「薪傳」作品中「耕種與豐收」，學童隨音樂舞出在田間彎腰播種、插秧及欣喜豐收等經典場面，令鄉親感動不已。

經雲門舞集創辦人林懷民、資深舞者指導，新港鄉國小學童今演出經典舞作「薪傳」。（記者王善嬿攝）經雲門舞集創辦人林懷民、資深舞者指導，新港鄉國小學童今演出經典舞作「薪傳」。（記者王善嬿攝）

新港文教基金會董事長陳永華說，「薪傳」是雲門舞集經典舞作，去年曾指導台東池上國中、國小學子學習，第2場次就是新港鄉；此次參與課程的新港學童，最小才國小二年級，經3個月、16堂課學習，能成功演出國際級作品，令人讚賞。

新港鄉安和、月眉國小學童今完成舞作「薪傳」演出，小舞者開心合照。（記者王善嬿攝）新港鄉安和、月眉國小學童今完成舞作「薪傳」演出，小舞者開心合照。（記者王善嬿攝）

新港文教基金會創辦人陳錦煌說，看到新港的孩子公開演出「薪傳」作品，感謝林懷民老師協助讓夢想成真，是新港文教基金會成立37年來最大感動。未來基金會將與鄉民、家長努力，把文化繼續傳承下去。

安和國小校長張惠琪說，學校是偏鄉小校，全校共19名學生，此次參加課程就有16位、幾乎全校參加，學舞過程中，孩子跳到腳底起水泡、腰痠，16人全程參加直到演出，不只在舞台上成功演出，也跳出「薪傳」作品堅持不放棄精神。

月眉國小校長鄭秀津說，雖練舞很累、曾有放棄念頭，但孩子們最後都堅持到底、完成演出，「新港囡仔，做到了！」

指導老師許嘉卿、蘇依屏表示，「耕種與豐收」動作難度很高，孩子年紀小、從未學過舞蹈，每堂課都先訓練身體、加強核心力量及延展，才進行作品學習，花了一點時間，今天孩子們的表現超乎預期。「薪傳」回嘉格外有情感連結，尤其長輩在台下看到演出時都知道這是稻作收成的作品，希望從習舞過程，傳承孩子們「薪傳」的堅持不放棄精神。

安和國小三年級的宸麟同學說，能接受雲門舞集老師指導，是很難得的機會，之前從沒跳過舞，覺得很開心；吳宥星同學說，還沒學會之前覺得很難，上課之後發現沒有想像的難，能完成演出很有成就感、很開心。

新港文教基金會徐家瑋說，將藝文教育在偏鄉學校扎根，是文化平權很重要部分，感謝安和國小學長、雄仁工業公司董事長陳文和捐贈20萬元，以及各界善款支持。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應