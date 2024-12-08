雲門舞集「薪傳」舞藝 新港16國小生秀成果

新港鄉安和國小、月眉國小學童今演出「薪傳」作品中的「耕種與豐收」，獲得滿堂彩。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕雲門舞集創辦人林懷民以童年家鄉農忙印象，創作經典舞作「薪傳」，8月受新港文教基金會邀請，與雲門資深舞者返嘉教導新港鄉安和國小、月眉國小16名學童舞蹈，今在「新港四季風─平安來過冬」活動，演出「薪傳」作品中「耕種與豐收」，學童隨音樂舞出在田間彎腰播種、插秧及欣喜豐收等經典場面，令鄉親感動不已。

經雲門舞集創辦人林懷民、資深舞者指導，新港鄉國小學童今演出經典舞作「薪傳」。（記者王善嬿攝）

新港文教基金會董事長陳永華說，「薪傳」是雲門舞集經典舞作，去年曾指導台東池上國中、國小學子學習，第2場次就是新港鄉；此次參與課程的新港學童，最小才國小二年級，經3個月、16堂課學習，能成功演出國際級作品，令人讚賞。

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新港鄉安和、月眉國小學童今完成舞作「薪傳」演出，小舞者開心合照。（記者王善嬿攝）

新港文教基金會創辦人陳錦煌說，看到新港的孩子公開演出「薪傳」作品，感謝林懷民老師協助讓夢想成真，是新港文教基金會成立37年來最大感動。未來基金會將與鄉民、家長努力，把文化繼續傳承下去。

安和國小校長張惠琪說，學校是偏鄉小校，全校共19名學生，此次參加課程就有16位、幾乎全校參加，學舞過程中，孩子跳到腳底起水泡、腰痠，16人全程參加直到演出，不只在舞台上成功演出，也跳出「薪傳」作品堅持不放棄精神。

月眉國小校長鄭秀津說，雖練舞很累、曾有放棄念頭，但孩子們最後都堅持到底、完成演出，「新港囡仔，做到了！」

指導老師許嘉卿、蘇依屏表示，「耕種與豐收」動作難度很高，孩子年紀小、從未學過舞蹈，每堂課都先訓練身體、加強核心力量及延展，才進行作品學習，花了一點時間，今天孩子們的表現超乎預期。「薪傳」回嘉格外有情感連結，尤其長輩在台下看到演出時都知道這是稻作收成的作品，希望從習舞過程，傳承孩子們「薪傳」的堅持不放棄精神。

安和國小三年級的宸麟同學說，能接受雲門舞集老師指導，是很難得的機會，之前從沒跳過舞，覺得很開心；吳宥星同學說，還沒學會之前覺得很難，上課之後發現沒有想像的難，能完成演出很有成就感、很開心。

新港文教基金會徐家瑋說，將藝文教育在偏鄉學校扎根，是文化平權很重要部分，感謝安和國小學長、雄仁工業公司董事長陳文和捐贈20萬元，以及各界善款支持。

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