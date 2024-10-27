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【藝術文化】雲門舞集展開北美洲9城13場巡迴演出

2024/10/27 05:30

雲門將赴加拿大首演《毛月亮》。（雲門提供）雲門將赴加拿大首演《毛月亮》。（雲門提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕疫後海外巡演行程相當頻繁的雲門舞集，昨（26）日展開北美洲9城13場巡迴演出，除再度攜經典舞作《十三聲》前往美國，也將赴加拿大首演《毛月亮》。首站密西根州安娜堡還加碼舉辦「你來跳舞」工作坊，邀請密西根觀眾和雲門舞者共舞。

雲門舞集表示，此次在文化部及駐美外館支持下再次應邀前往美加演出，也是雲門自1979年首度美巡以來，第20次登上北美劇院舞台。堪稱馬拉松式的行程橫跨美加9城市，包括美國密西根州安娜堡、維吉尼亞州黑堡、加州聖塔芭芭拉及戴維斯、賓州匹茲堡、新墨西哥州聖塔菲、科羅拉多州丹佛，以及加拿大班夫和蒙特婁。美國及加拿大班夫場次將演出作品《十三聲》，加拿大蒙特婁場次則壓軸上演《毛月亮》，也是該作首登北美舞台。

其中，《十三聲》由國家兩廳院於2016年委託創作，並在同年台灣國際藝術節（TIFA）首演，迄今已在國內外演出超過100場。編舞家鄭宗龍也是雲門舞集現任藝術總監，他以60年代艋舺街頭人物形象為靈感，融合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣獨有的聲音與生活文化編入舞作，挖掘不同元素的文化記憶，獲國際媒體讚譽「全面震撼感官的文化記憶」。

《毛月亮》則是鄭宗龍2019年編創、國家表演藝術中心3館共同製作，結合人文科技、當代與未來等國際議題，透過大型LED和光影變化，烘托出舞作狂野且奇異的氛圍，並用貼身布料展現舞者的肢體線條，拼湊出美麗且不安的荒誕奇異小宇宙，曾獲英國媒體評選為年度最佳5大舞作之一。雲門盼藉由此次巡演將濃郁的台灣色彩帶給北美觀眾。

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