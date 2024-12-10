佐登妮絲城堡全台最大人造雪夢幻登場 今冬浪漫邂逅「奇幻白雪樂園」

佐登妮絲城堡「奇幻白雪樂園」即日起開跑，全台最長時間、最大雪量的人造雪再度降臨城堡。（佐登妮絲城堡提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕冬日飄雪總是營造出白色浪漫氛圍，想賞雪不用飛國外，全台最長時間、最大雪量的人造雪再度降臨佐登妮絲城堡，「奇幻白雪樂園」即日起登場，至2025年2月2日，每週六、日限定，17：30起至18：00就能欣賞城堡「夢幻飄雪」，12月20日聖誕燭光晚餐、12月21日聖誕晚會與12月24日平安夜當天，也會加碼下雪，讓整個城堡化身糖霜薑餅屋，今冬的浪漫邂逅，盡在「奇幻白雪樂園」。

城堡內備有聖誕造景拍照打卡區，每個角落都能讓人留下聖誕氣氛美照。（佐登妮絲城堡提供）

整個城堡化身糖霜薑餅屋，還有聖誕版香藝波波草超好拍。（佐登妮絲城堡提供）

想要拍美照，飄雪城堡超好拍，佐登妮絲城堡內精心布置別具特色的「聖誕香藝波波草」、聖誕造景拍照打卡區，還有最新的薰衣草花園打卡點及巨大聖誕老人、超華麗聖誕樹等布置，每個角落都聖誕感滿滿，散步到布萊恩廣場就能與麋鹿家族、泡泡燈海合影。城堡內也有聖誕老人、聖誕造型佐美喵、超華麗聖誕樹等，和遊客一同過節，尤其即日起至12月29日期間，每週六、日，聖誕老人現身城堡發禮物，15：00-15：30時段，於城堡遇見聖誕老人就能獲得水搖滾保濕面膜1片。

請繼續往下閱讀...

12月20至22日推出城堡聖誕燭光晚餐，品嘗聖誕buffet+入園賞雪。（佐登妮絲城堡提供）

「Rolls-Royce勞斯萊斯車展」12月20至22日登場，首次在城堡展出勞斯萊斯首部電動車-Spectre以及休旅車Cullinan。（佐登妮絲城堡提供）

想要享受城堡中的聖誕大餐，12月20至22日，每日都有兩場聖誕燭光晚餐，一邊享用充滿聖誕氛圍的城堡buffet、一邊欣賞唯美夢幻的城堡景色；12月21日還有聖誕晚會活動，有聖誕老人與聖誕佐美喵家族大遊行，還有精靈劇團精采的互動表演，帶來滿滿聖誕氛圍。過聖誕還能看展覽，12月20日至12月22日，「Rolls-Royce勞斯萊斯車展」同步開展，首次在城堡展出勞斯萊斯首部電動車-Spectre，獨特的車身設計和奢華內裝，車迷絕不能錯過，同時，現場也將展出勞斯萊斯休旅車Cullinan。更多相關訊息詳詢佐登妮絲官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法