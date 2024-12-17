嘉義市國際管樂節踩街活動21日登場 9支國防軍事院校隊伍創紀錄

今年參與嘉市國際管樂節踩街的國防軍事院校隊伍數突破往年紀錄。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2024嘉義市國際管樂節」將從12月20日至明年元旦帶來12天超過80場精采演出，今年以「管他甚麼音樂，全城瘋管樂」為題，號召民眾響應來嘉瘋管樂，21日下午2點管樂踩街嘉年華邀請49支國內外優秀管樂旗隊演出，其中國防軍事院校隊伍數突破往年紀錄，有高達9支軍樂隊伍參與。

嘉義市府文化局長謝育哲表示，今年參與踩街的國防軍事院校隊伍數突破往年紀錄，有高達9支軍樂隊伍，包含陸軍官校軍樂隊、海軍官校軍樂隊、空軍官校軍樂隊、國防大學政治作戰學院復興崗軍樂隊、國防大學管理學院軍樂隊、國防大學理工學院風嶺軍樂隊、海軍陸戰隊樂儀隊、中正國防幹部預備學校樂旗隊、空軍航空技術學院鼓號樂旗隊。

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嘉市國際管樂節踩街將於21日登場，邀請9支國防軍事院校隊伍參與創下紀錄。 （嘉市政府提供）

今年海軍陸戰隊樂儀隊除了參與管樂節演出外，更指派優秀隊員至嘉義高工協助訓練該校管樂隊同學進行儀隊基本槍法訓練，嘉義高工也會參與今年管樂踩街嘉年華來展現訓練成果。

嘉義海軍陸戰隊退伍協會理事長陳亮助表示，歡迎樂迷朋友21日下午2點到嘉市中山路踩街活動地點觀賞並支持，見證軍樂隊保家衛國、慷慨激昂、軍民一家的精神。

謝育哲說，「開嘉市集」將於21至22日於嘉義文創園區熱鬧登場，市集募集150間手作、文創、美食等攤位，以粉紅耶誔為主題，有草莓與粉紅泡泡季節，耶誕主題禮物、甜點、美食，並提供冬季限定微醺熱紅酒，營造甜蜜耶誕氛圍。

參與管樂節演出的泰國南邦易三倉管樂團及嘉頌銅管五重奏也會在「開嘉市集」帶來青春歡樂、熱情洋溢的樂曲演出。

「開嘉市集」將於21至22日於嘉義文創園區熱鬧登場。（嘉市政府提供）

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