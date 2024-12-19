奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」 明天開展

日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」開展，屏東縣長周春米、文化總會祕書長李厚慶到場參加。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕日本當代藝術家奈良美智在台10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第3站，今天於屏東美術館舉辦開展儀式，縣長周春米表示，這次共展出奈良美智作品約59件，展期從12月20日至明年5月25日，現在已有1萬多人預約參觀，民眾可以上網預約免費看展，細細感受奈良美智純真溫暖的藝術魅力。

「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」展出包含巨型繪畫、陶器、素描及攝影作品，有著奈良美智與展品一起「回家」的概念，也代表奈良美智的創作與屏東這片土地的風土人情在此交融。

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日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」開展。（記者葉永騫攝）

奈良美智表示，《朦朧潮濕的一天》展覽，希望無論在台灣的那裡所看到的展覽都有一些新的發現和感受，這幅畫真的是他一邊想像台灣，一邊創作出來的，台灣是一個在南方的國家，天氣很溫暖，人情也溫暖，他就是懷著這種對台灣的感覺畫出這幅畫，看著這幅畫，真的是畫出好作品，覺得很安心。

日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」開展，相關的周邊商品在演武場內販售。（記者葉永騫攝）

文化總會祕書長李厚慶表示，奈良美智為台灣創作的繪畫《朦朧潮濕的一天》不只代表奈良美智對台灣的喜愛，更傳遞出台灣與日本從官方到民間深厚的友誼，及對彼此的信任。

日本當代藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」屏東美術館登場。（文化總會、屏東縣政府提供）

縣長周春米指出，這項展覽移師屏東展出，歡迎大家來屏東欣賞奈良美智先生的作品，跟著奈良美智的畫作、腳步走讀溫暖的屏東，也讓台日文化藝術交流更加緊密。線上預約https://tinybot.cc/narayoshitomo2025/。

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