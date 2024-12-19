自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」 明天開展

2024/12/19 17:39

日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」開展，屏東縣長周春米、文化總會祕書長李厚慶到場參加。（記者葉永騫攝）日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」開展，屏東縣長周春米、文化總會祕書長李厚慶到場參加。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕日本當代藝術家奈良美智在台10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第3站，今天於屏東美術館舉辦開展儀式，縣長周春米表示，這次共展出奈良美智作品約59件，展期從12月20日至明年5月25日，現在已有1萬多人預約參觀，民眾可以上網預約免費看展，細細感受奈良美智純真溫暖的藝術魅力。

「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」展出包含巨型繪畫、陶器、素描及攝影作品，有著奈良美智與展品一起「回家」的概念，也代表奈良美智的創作與屏東這片土地的風土人情在此交融。

日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」開展。（記者葉永騫攝）日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」開展。（記者葉永騫攝）

奈良美智表示，《朦朧潮濕的一天》展覽，希望無論在台灣的那裡所看到的展覽都有一些新的發現和感受，這幅畫真的是他一邊想像台灣，一邊創作出來的，台灣是一個在南方的國家，天氣很溫暖，人情也溫暖，他就是懷著這種對台灣的感覺畫出這幅畫，看著這幅畫，真的是畫出好作品，覺得很安心。

日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」開展，相關的周邊商品在演武場內販售。（記者葉永騫攝）日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」開展，相關的周邊商品在演武場內販售。（記者葉永騫攝）

文化總會祕書長李厚慶表示，奈良美智為台灣創作的繪畫《朦朧潮濕的一天》不只代表奈良美智對台灣的喜愛，更傳遞出台灣與日本從官方到民間深厚的友誼，及對彼此的信任。

日本當代藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」屏東美術館登場。（文化總會、屏東縣政府提供）日本當代藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」屏東美術館登場。（文化總會、屏東縣政府提供）

縣長周春米指出，這項展覽移師屏東展出，歡迎大家來屏東欣賞奈良美智先生的作品，跟著奈良美智的畫作、腳步走讀溫暖的屏東，也讓台日文化藝術交流更加緊密。線上預約https://tinybot.cc/narayoshitomo2025/。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應