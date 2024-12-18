樂高迷看過來！超炫「FUN玩樂高風」主題巡迴展屏菸登場

樂高展有許多數位互動設計。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏菸1936文化基地10號倉庫打造全台唯一也是首次的「FUN玩樂高風」主題巡迴展，由丹麥的樂高總部參與規劃指導，以全新策展概念重新詮釋樂高，透過數位互動與實體展品的虛實結合，將樂高融入創意情境體驗空間，展期即日起至明（2025）年4月6日。

樂高積木創造栩栩如生的花卉。（記者羅欣貞攝）

「FUN玩樂高風」主題巡迴展，展區規劃為「旅行與歷史」、「藝術、設計與音樂」、「娛樂」、「運動與遊戲」、「大自然與動物」、「交通工具」、「科學與科技」等7大主題，從世界奇觀到電影魔法、神祕的太空探索到流行文化時尚代表、夢幻的經典名車到雋永的建築傑作，令人驚豔。

請繼續往下閱讀...

學生們在展場專注樂高積木創作。（記者羅欣貞攝）樂高展呈現太空探索。（記者羅欣貞攝）

樂高展也透過數位互動裝置，完美重現《蒙娜麗莎》，向經典名畫致敬、創作屬於自己的拼砌音樂、讓樂高街頭畫家為參觀者現場繪製馬賽克肖像。展覽更邀請台灣唯一的樂高認證大師黃彥智共同參與規劃，並創作6件經典作品，其中包括屏菸屢獲設計獎的「山形牆」，展期至明年4月6日。

屏菸另一個特展「世界潮展開」，呈現異國潮流時尚經典，屏東縣長周春米（右）邀請民眾觀展。 （記者羅欣貞攝）

屏菸歲末特展，除了樂高迷必訪的「FUN玩樂高風」，今天（18日）起也在8、9號倉庫推出「世界潮展開」，展出至明年11月2日，展覽區分4大展區，以英國、美國、日本與法國4個國家孕育而生的潮流時尚經典為代表。

英國展區布置理髮廳與西服店，讓觀者了解別具一格的英式造型如何影響當代的時尚設計。置身美國街頭則隨著嘻哈節奏自由舞動，或在牆上隨興塗鴉，展現狂野無拘束的美式創作本色；經過日本展區，一定要來打一場復古電動遊戲機、扭扭蛋、玩拍貼機，體驗日本風靡世界的次文化和動漫風潮；最後來到法國浪漫優雅的花都，在左岸聆聽著香頌樂曲，感受引領時尚潮流的法式風情。

「世界潮展開」特展今天（18日）起在屏菸登場。 （記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米表示，在歲末迎新的交接之際，放眼世界，以潮流為主題，推出兩大特展，備受親子喜愛的「FUN玩樂高風」樂高展，運用上百件樂高展品打造世界地圖、艾菲爾鐵塔、超跑、等，從傳統積木到最先進科技，近距離感受令人讚嘆的精緻細節。「世界潮展開」有許多原創的潮流沉浸體驗，帶領民眾從屏東出發探索不同文化的時尚風潮，歡迎大家來屏東玩樂高，感受時尚潮流。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法