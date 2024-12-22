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墨研書畫 陳茂隆師生157幅作品聯展
墨研50餘年，迄今維持每日清晨揮毫的習慣，藝術家陳茂隆攜手學生，今起在新營文化中心展出157幅書法水墨作品。 （新營文化中心提供）
〔記者王涵平／台南報導〕墨研50餘年，迄今維持每日清晨揮毫的習慣，藝術家陳茂隆攜手學生，今起在新營文化中心展出157幅書法水墨作品。
聯展展期至明年1月5日，陳茂隆攜手墨研家族48位成員共同展出，邀請喜愛書畫的民眾前來觀展與交流。
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墨研50餘年，迄今維持每日清晨揮毫的習慣，藝術家陳茂隆攜手學生，今起在新營文化中心展出157幅書法水墨作品。 （新營文化中心提供）
陳茂隆自北部退休返下營故鄉，集結志同道合的書畫愛好者，成立「墨研書畫苑」，深耕於水墨與書法領域，致力推廣書畫藝術，希望更多人感受書畫的氣韻與魅力。
聯展呈現行書、草書、隸書、篆書與楷書等5大書法體作品，以及山水和花卉為主題的水墨畫作，內容豐富多元，展現書畫藝術的多樣風貌。
墨研50餘年，迄今維持每日清晨揮毫的習慣，藝術家陳茂隆攜手學生，今起在新營文化中心展出157幅書法水墨作品。 （新營文化中心提供）
墨研家族成員翁益男分享書與畫交織，不僅為平淡日常增添色彩，也深刻感受老師的教學精神，臨百帖的堅持與不懈的態度。
陳茂隆安排於12月25、26、28及29日上午9點30分，親自在展場進行導覽解說。
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