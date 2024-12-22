自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

墨研書畫 陳茂隆師生157幅作品聯展

2024/12/22 16:34

墨研50餘年，迄今維持每日清晨揮毫的習慣，藝術家陳茂隆攜手學生，今起在新營文化中心展出157幅書法水墨作品。&nbsp;（新營文化中心提供）墨研50餘年，迄今維持每日清晨揮毫的習慣，藝術家陳茂隆攜手學生，今起在新營文化中心展出157幅書法水墨作品。 （新營文化中心提供）

〔記者王涵平／台南報導〕墨研50餘年，迄今維持每日清晨揮毫的習慣，藝術家陳茂隆攜手學生，今起在新營文化中心展出157幅書法水墨作品。

聯展展期至明年1月5日，陳茂隆攜手墨研家族48位成員共同展出，邀請喜愛書畫的民眾前來觀展與交流。

墨研50餘年，迄今維持每日清晨揮毫的習慣，藝術家陳茂隆攜手學生，今起在新營文化中心展出157幅書法水墨作品。&nbsp;（新營文化中心提供）墨研50餘年，迄今維持每日清晨揮毫的習慣，藝術家陳茂隆攜手學生，今起在新營文化中心展出157幅書法水墨作品。 （新營文化中心提供）

陳茂隆自北部退休返下營故鄉，集結志同道合的書畫愛好者，成立「墨研書畫苑」，深耕於水墨與書法領域，致力推廣書畫藝術，希望更多人感受書畫的氣韻與魅力。

聯展呈現行書、草書、隸書、篆書與楷書等5大書法體作品，以及山水和花卉為主題的水墨畫作，內容豐富多元，展現書畫藝術的多樣風貌。

墨研50餘年，迄今維持每日清晨揮毫的習慣，藝術家陳茂隆攜手學生，今起在新營文化中心展出157幅書法水墨作品。&nbsp;（新營文化中心提供）墨研50餘年，迄今維持每日清晨揮毫的習慣，藝術家陳茂隆攜手學生，今起在新營文化中心展出157幅書法水墨作品。 （新營文化中心提供）

墨研家族成員翁益男分享書與畫交織，不僅為平淡日常增添色彩，也深刻感受老師的教學精神，臨百帖的堅持與不懈的態度。

陳茂隆安排於12月25、26、28及29日上午9點30分，親自在展場進行導覽解說。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應