將傳統竹藝推向世界 邀國際生共創體驗、攜手教育展

南市文化局結合各單位，邀請國際生進行竹藝共創的體驗活動。（歸仁文化中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府文化局結合各單位，邀請國際生進行竹編的共創體驗，一起完成系列作品，並在明年農曆春節舉辦教育展，呈現學習成果，也希望將傳統工藝推向世界。

體驗活動以「窺見」為主題，在歸仁文化中心舉行，包含日本、南韓、印尼與馬來西亞等12位國際生參加，由知名的竹藝家張鈞博指導，從剖切、編造到組裝，合力完成創作。

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南市文化局結合各單位，邀請國際生進行竹藝共創的體驗活動。（歸仁文化中心提供）

配合春節特展所規劃的大型共創作品《窺見》，高度達200公分，運用了莿竹、桂竹、長枝竹，以及煙燻竹、水煮竹等不同的特性，展現材質的年歲、曲折、尺度之變化。

該作品以傳統竹籠茨構型一隅，不僅超過成人高度，寬也有240公分，頗具氣勢，視覺上更呈現出工藝的獨特性，學習過程與成果都會在春節的文創教育展精采呈現。

南市文化局結合各單位，邀請國際生進行竹藝共創的體驗活動。（歸仁文化中心提供）

活動由文化局攜手長榮大學國際交流與兩岸事務處、台南市竹會等單位合辦，讓外籍生從傳統編造技法的體驗，進而認識其生態特性，並深刻了解工藝到構築、農產到景觀等不同用途的需求。

學習成果將透過「百竹新顏」的文創教育展來呈現，並將傳統工藝推廣至國際舞台，體認以新思維推動多樣化運用的努力與用心。

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