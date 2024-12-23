不只下雪了！顏振發繪製6米高奇幻麋鹿現蹤藍晒圖

國寶級看板畫師顏振（圖右）繪製6米高巨幅奇幻麋鹿耶誕看板，在藍晒圖文創園區現蹤。（藍晒圖文創園區提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕藍晒圖文創園區以「奇幻雪景．沉浸式耶誕體驗」打造出夢幻耶誕世界，不僅有浪漫雪花，更邀國寶級看板畫師顏振發繪製6米高麋鹿耶誕看板，今天在園區裡現蹤。

藍晒圖文創園區今年耶誕力邀顏振發繪製6米高奇幻麋鹿耶誕看板，巨型麋鹿從小鎮裡聳立的耶誕樹中竄出，藍晒圖吉祥物BLUES也跟著入鏡，成為園區最吸睛的打卡亮點。園區主委侯勝敦提到，這幅巨型畫作展現顏振發大師深厚的藝術功底，必定能為每位到訪的遊客留下難忘的回憶。

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藍晒圖文創園區以浪漫雪花營造耶誕夢幻世界。（藍晒圖文創園區提供）

藍晒圖文創園區即起至明年1月13日，每逢週六、日下午3點至晚間8點，每個整點都有浪漫雪花飄落，營造雪國耶誕美景；明（24）日平安夜更於晚間7點，結合長榮管弦樂團帶來精采的曲目表演，同時加碼於5、7、9點安排雪花營造氣氛，每週末舉辦耶誕新年市集也將持續到明年2月底。

侯勝敦表示，除了耶誕活動，藍晒圖也將在農曆新年期間（初1至初5）推出「蛇來晒趣新春好運市集」，將結合火、土、風、水四大元素主題帳篷，邀請塔羅、紫微斗數、八字與星座解析等各類命理占卜師，為新的一年揭開幸運序幕。

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