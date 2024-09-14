【藝術文化】顏振發首度辦個展 強調不可能放棄畫戲院看板

顏振發首場個展，展出有別於電影看板的藝術創作。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕71歲的國寶級手繪電影看板畫師顏振發，從業超過半個世紀，並獲得台北電影節「卓越貢獻獎」。他的人生首場個展，今起至10月13日，在台南市歸仁區東門美術館登場，展出19件不同於電影看板的創作，一圓藝術夢，但他也強調，不可能放棄手繪電影看板。

顏振發藝術創作個展作品除了自畫像，還有景致、動物、鄉土情懷、外星人等多樣風格，大多是近2年來的創作。顏振發自18歲開始學習畫電影看板，從1個月只有200元薪水的學徒做起，他說，當年日子很苦，當了1年的學徒後開始自己繪畫。顏振發指出，手繪電影看板逾50年，曾為了讓畫技更精進，學習油畫，藝術創作使用的顏料與電影看板不同，創作時也可以有更多的變化及想法，每件作品都像有自己的生命。

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顏振發說，未來會持續創作，但不可能放棄手繪電影看板，也會繼續在藍晒圖文創園區的研習營課程傳承，「我會一直畫到眼睛看不見。」接下來計畫舉辦電影看板展。

顏振發藝術創作展採預約參觀，除今天下午2點個展開幕開放參觀之外，預約看展洽東門美術館，電話：06-2131897或0952893195。

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