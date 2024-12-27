揭開30年藝術典藏精粹 高美館「故事·集：說說典藏」28日登場

高雄市立美術館挑選典藏72組件經典作品，與民眾分享藝術的魅力。 （高美館提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕成立已30年的高雄市立美術館，多年來珍藏繪畫、攝影、裝置藝術等多種媒材創作，蒐藏作品的同時，也收藏了藝術的故事；高美館表示，「故事·集：說說典藏」挑選珍藏的72組件經典作品，展現高美館30年來累積的豐富典藏，與民眾分享藝術的魅力。

高美館代理館長林羿妏表示，2017年高美館轉型行政法人後，在文化部前瞻計畫與高雄市政府的典藏經費挹注下，以「South Plus 大南方」理念積極透過「關鍵典藏」策略展開蒐藏行動。「故事·集：說說典藏」重新回溯典藏歷程，將美術館積聚的文化多樣性以主題的策畫方式與大眾分享、傳承，回應當代博物館對易近性、包容性和永續性的追求，攜手民眾邁向美術館的下一個30年。

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「故事·集：說說典藏」28日起至明年6月15日在101至103展覽室登場，藉由4大子題引領觀者穿越藝術時空。「寫實／抽象：心之倒影」作為開端，聚焦戰後台灣現代藝術行動如何激發本土多元敘事與南方行動，眼觀時代之下的藝術家對抽象、寫實等藝術語彙展開探索；「符號／圖騰：意念的象徵」則關注作品運用到的符號、圖騰，以象喻意，投射藝術家對生命的哲思與感悟，使觀者擴增想像空間、產生共鳴。

「行為／踏查：以時間為梭」中，呈現藝術家從「地方」出發，透過自身演繹與藝術行動擾動、參與社會議題之討論，傳遞人文議題和地域變遷之關懷；「在地／原鄉：土地和海洋」顯現1980年後本土意識浪潮下，藝術家從常民生活取材孕育出具臺灣濃厚風情的創作，並集結高美館過去累積的南島藝術作品，從島嶼連結海洋，跨越疆界，在不同文化底蘊下彰顯高美館「大南方」兼容並蓄的藝術實踐與地方創作能量。

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