自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

揭開30年藝術典藏精粹 高美館「故事·集：說說典藏」28日登場

2024/12/27 17:39

高雄市立美術館挑選典藏72組件經典作品，與民眾分享藝術的魅力。 （高美館提供）高雄市立美術館挑選典藏72組件經典作品，與民眾分享藝術的魅力。 （高美館提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕成立已30年的高雄市立美術館，多年來珍藏繪畫、攝影、裝置藝術等多種媒材創作，蒐藏作品的同時，也收藏了藝術的故事；高美館表示，「故事·集：說說典藏」挑選珍藏的72組件經典作品，展現高美館30年來累積的豐富典藏，與民眾分享藝術的魅力。

高美館代理館長林羿妏表示，2017年高美館轉型行政法人後，在文化部前瞻計畫與高雄市政府的典藏經費挹注下，以「South Plus 大南方」理念積極透過「關鍵典藏」策略展開蒐藏行動。「故事·集：說說典藏」重新回溯典藏歷程，將美術館積聚的文化多樣性以主題的策畫方式與大眾分享、傳承，回應當代博物館對易近性、包容性和永續性的追求，攜手民眾邁向美術館的下一個30年。

「故事·集：說說典藏」28日起至明年6月15日在101至103展覽室登場，藉由4大子題引領觀者穿越藝術時空。「寫實／抽象：心之倒影」作為開端，聚焦戰後台灣現代藝術行動如何激發本土多元敘事與南方行動，眼觀時代之下的藝術家對抽象、寫實等藝術語彙展開探索；「符號／圖騰：意念的象徵」則關注作品運用到的符號、圖騰，以象喻意，投射藝術家對生命的哲思與感悟，使觀者擴增想像空間、產生共鳴。

「行為／踏查：以時間為梭」中，呈現藝術家從「地方」出發，透過自身演繹與藝術行動擾動、參與社會議題之討論，傳遞人文議題和地域變遷之關懷；「在地／原鄉：土地和海洋」顯現1980年後本土意識浪潮下，藝術家從常民生活取材孕育出具臺灣濃厚風情的創作，並集結高美館過去累積的南島藝術作品，從島嶼連結海洋，跨越疆界，在不同文化底蘊下彰顯高美館「大南方」兼容並蓄的藝術實踐與地方創作能量。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應