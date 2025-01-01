魚夫曾任駐嘉市作家 採訪西市場行銷嘉市

魚夫（右）於2015年擔任嘉市第3屆駐市作家，其間留下日治時期嘉義郡役所等多幅諸羅史蹟老建築手繪插畫作品。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕政治漫畫家「魚夫」林奎佑驚傳肝癌病逝享壽65歲，他於2015年曾受嘉義市前市長涂醒哲邀請，擔任嘉市第3屆駐市作家，其間留下日治時期嘉義郡役所等多幅諸羅史蹟老建築手繪插畫作品；前年嘉市議員蔡文旭仍在世時，在蔡的領路下，魚夫造訪百年嘉市西市場採訪當地攤商，至今仍讓攤商印象深刻。

魚夫擔任嘉市駐市作家時，透過閱讀文獻、實地考察等，畫回嘉市一棟棟老建築，喚回市民共同回憶，還規劃3條遊嘉路線：KANO再現風華路線、嘉義重要建築指標路線、無看版美食路線，例如享用美味的嘉義雞肉飯、菜鴨魯熟肉、紅燒鴨肉麵以及吃綠豆加薏仁等無看版美食，提供遊客感受日治時期的舊嘉義所遺留的足跡，在新與舊建築物中找尋他口中的風采。

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魚夫（右2）生於曾於前年4月在已故嘉市議員蔡文旭（右1）領路下，造訪百年嘉市西市場。（擷取已故嘉市議員蔡文旭臉書）

魚夫近年來運用臉書等社群與網友分享美食，他與已故嘉市議員蔡文旭為好友，兩人生前常在嘉市品嘗小吃行銷嘉義美味，蔡文旭於前年底過世，魚夫於近日離世，讓人感到惋惜。

嘉市西市場攤商說，魚夫曾於前年4月在蔡文旭領路下，造訪西市場，西市場於日治時期所設，至今有百年歷史，不少攤商都已傳承經營好多代，當時漁夫仔細聆聽各攤商講述過往與現今演變，並拿起手機拍照攝影當起記者採訪，連結歷史文化與建築美食，行銷西市場，令人印象深刻。

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