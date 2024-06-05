【藝術文化】迪士尼《小美人魚》電影交響音樂會 7月登台巡演

「迪士尼小美人魚電影交響音樂會」將於7月在國表藝3館巡演。（牛耳藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕繼上半年讓人回味無窮的迪士尼巨星演唱會「Disney All Stars in Concert」在台全球首演之後，「迪士尼小美人魚電影交響音樂會」，將於7月在國表藝3館巡演，迪士尼DCappella的創團女高音摩根．基恩（Morgan Keene）也將登台獻唱。

迪士尼DCappella創團女高音摩根．基恩將於片尾獻唱。（牛耳藝術提供）

主辦牛耳藝術表示，今年是迪士尼《小美人魚》動畫電影歡慶35週年，《小美人魚》顛覆過往《白雪公主》和《睡美人》中公主只能等待王子救援的刻板印象，人魚公主愛麗兒對人類世界充滿好奇，積極探索未知，勇敢追求渴望的自由和愛情，展現女性獨立自主的一面，開啟了往後迪士尼「公主」們更多元的風貌，也可說開創了迪士尼「文藝復興」之路。

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做為迪士尼動畫史上重要的轉捩點，《小美人魚》動畫電影採用百老匯的創作手法，動畫配樂不再是配角，而是劇情發展的重要推手，量身打造的配樂和歌詞，由好萊塢傳奇作曲大師亞倫．孟肯（Alan Menken）和夥伴霍華．艾許曼（Howard Ashman）攜手，在音樂中加入各式曲風，結合華麗的宮廷音樂、熱情的雷鬼音樂等，賦予強烈旋律感，深深烙印在觀眾的腦海中，很容易跟著哼唱。

《小美人魚》於1989年推出後，活潑輕快的〈Under the Sea〉即獲得奧斯卡「最佳原創配樂獎」及「最佳原創歌曲獎」、金球獎「最佳原創音樂獎」及「最佳歌曲獎」，還拿下葛萊美獎「最佳影視媒體作品歌曲」，也使動畫音樂開始被好萊塢重視。

此次「迪士尼小美人魚電影交響音樂會」，現場由交響樂團演奏，並在大銀幕同步放映1989年的動畫全片，保留電影歌唱原聲與電影對白，但主辦單位特別邀請女高音摩根．基恩於片尾獻唱〈Part of Your World〉以及其他將讓樂迷驚喜的歌曲。7月4、5日在台北國家音樂廳、7日在高雄衛武營歌劇院、9日在台中國家歌劇院演出，詳詢MNA牛耳藝術。

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