【自由副刊．愛讀書】 《蒙灰的夕海》

《蒙灰的夕海》

市川憂人著，李彥樺譯，獨步出版

市川憂人著，李彥樺譯，獨步出版

故事發生在2021年日本。就像當時日常：佩戴口罩，避免外出，倚賴物流，學校線上授課，政府發布非常事態宣言，沒人能置身事外。主角千真在災厄發生後渾噩度日，擔任快遞配送員，一晚在濱海道路遇見和死去女友像極的女子，經歷都與千真女友相符，女子卻無法說清來處。千真暫且收留她，而後兩人在送貨途中發現一樁密室殺人案，死者跟千真早已過世的師母面貌相同，老師則失蹤……小說是市川憂人（Ichikawa Yuto，1976-）在疫情間寫成，期間日本每日新增確診病例曾逾二十五萬人，疫情的影響不僅在於現實，還包括，只要作品背景設定在2020後的現代，疫情的寫與不寫，都是一種決定。比如以東京為舞台的小說《貓與城市》裡，奧運如期開幕；本書則徒留街上「TOKYO 2020」旗幟，巧藉讀者的共同經驗，融合勞動力不足、國際關係、資源過度集中首都圈等議題，展開死亡數字摺疊的人情，最後且揭曉，「災厄」其實也是這本推理小說的謎題。（醬拌）

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