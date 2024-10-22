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藝文 > 自由副刊 > 極短篇

【自由副刊．極短篇】 林文騰／等待

2024/10/22 05:30

◎林文騰◎林文騰

◎林文騰

等待，是天神最寵愛的孩子。清晨他在陽光下奔跑，太陽由東到西，微笑地看著他。黃昏日落，等待沐浴在美麗的霞光下。夜晚他在月亮下沉思，月亮上升下落，溫柔地眨眼。月光下，等待平靜得像一塊玉。等待陪著日月起落，是宇宙中最安靜無慮的孩子。

後來等待遇到一個人，名字叫思念。二個人一起看書、散步、講話甚至吵架。不知不覺時間過了，有一天，思念說：我該走了。等待說：好。第二天，等待一樣在陽光下，但他心裡一直有思念的影子，陽光下，等待無法奔跑。第三天，等待一樣在月光下，但眼裡都是思念的樣子，月光下，等待無法平靜。等待心裡一直在問，思念什麼時候會回來？沒人知道，而人們唯一能肯定的是，等待如果纏繞了思念，便會憔悴，無法奔跑，無法平靜。

慈悲的天神看了，也只能無奈地歎息。●

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