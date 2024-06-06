【自由副刊．愛讀書】 《故城故事》

《故城故事》

王璞著，二○四六出版

王璞著，二○四六出版

故城，是故去的城，帶點鄉愁；也是充滿故事的城，帶點抒情。面對貧困的年代，香港小說家王璞透過個人的悲歡離合，記下大時代知識分子的境遇。輯一，寫長於長沙的童年，時值文革，經歷過批鬥的恐怖，體會過鄰里抄家的恐懼；之後至香港擔任報社編輯工作。輯二，記八○年代她輾轉到上海求學生活，細寫研讀研究院的青春回憶；輯三，敘九○年代至香港謀職，擔任報館編輯的奮鬥過程。王璞見識過最惡的土壤，仍想保留最美的人性，她還原文革實況，怵目之外，多了一份警醒，無論是時代變化，或政治環境動盪，在她的筆下不僅充滿生活的莽莽氣息，更有少女天真轉為世故的過程。王璞打撈斷片，拼湊成值得記下的圖景，世事在記憶的長河裡碎散流轉，她以冷靜文筆，重現有血有肉的時代故事，如實記下一路遭逢的回憶與景況。（楓鈴）

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