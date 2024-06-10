【自由副刊．愛讀書】 《豹變》

《豹變》

黃凱德著，寶瓶文化出版

黃凱德著，寶瓶文化出版

曾任職新加坡報社社會線記者八年的黃凱德，將六○至八○年代間在新加坡發生過的新聞，做為創造基底，書寫成十則短篇小說。小說集聚焦於生殖系統缺陷，變異是整部作品裡面常常出現的象徵，豬瘟引發的縮陽恐慌，甚至九九神功的傳習、失去那話兒的緊急危機，盡在蕉風椰雨的東南亞背景，透過奇幻的情節帶出父權閹割後男性的恐懼。若說中年男子是一種「族群」，那麼較少被提及的中年男子失敗感，在詭想的時空中，在黃凱德筆下以詼諧、幽默、獵奇的筆法，收攏諸多直接或間接圍繞生殖系統的「男」言之隱。無論是性能力喪失的焦慮、性挫敗的創傷，或是具象表現中年男子難以切割對過往的眷戀與執迷情意結，以及對未來抱持的盼望又惶然的矛盾。由是領悟，各種戲謔調皮的敘述背後，其實是面對焦慮的避重就輕，亦惻惻反映出男性在社會上的言說困境。（香蕉幣）

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