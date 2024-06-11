【藝術文化】鹿港魯班公宴細賞108桌工藝饗宴 李遠：愈在地愈國際

文化部長李遠（左3）參加鹿港魯班公宴，縣長王惠美（左2）等人陪同欣賞工藝看桌上的工藝品。（彰化縣政府提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕文化部長李遠昨（10）日來到彰化縣鹿港鎮，參加「鹿港魯班公宴」祭典，並擔任主祭官。李遠表示，看到全場108桌超過500件工藝作品，令人驚艷，也讓他想起自己小時候，跟著爸爸在廟裡畫門神的時光與場景。

鹿港魯班公宴以工藝看桌的方式，讓來自全國各地的工藝家拿出最好的作品讓祖師爺魯班公鑑賞。

（記者劉曉欣攝）

「鹿港魯班公宴」昨日在亞太鹿港渡假村舉行「巧聖先師祀典」儀式，出生在周代的魯班有「工藝界祖師爺」之稱，其生日為農曆5月7日，鹿港在魯班公生日之前或是當天都會舉行祀典儀式，並從1996年開創以工藝「看桌」的方式，呈現工藝師最拿手的作品讓魯班公鑑賞。

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昨日的巧聖先師祀典儀式，由李遠擔任主祭官，依照傳統由主祭官獻上班門五寶「文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩」，以傳達尊師重道的精神。而李遠昨日除擔任主祭外，也逐桌欣賞工藝作品，他表示，感謝工藝師們一輩子的奉獻，並且不斷精進，他看到台灣工藝融入現代元素，感到非常驚豔，果然是愈在地愈國際。

朝陽鹿港協會理事長林新發表示，今年在「獻五寶」儀式後，增加了「祭先賢子弟」儀禮，也對工藝先賢表達崇敬之意。由於今天是為魯班公宴活動最後一天，將「博杯」選出值年爐主，最多「聖杯」者將恭請巧聖先師會的魯班公神尊返家供奉1年。

彰化縣長王惠美指出，今年展出工藝品當中，有11位是人間國寶（重要傳統工藝保存者），33位縣市級傳統工藝保存者，500多件作品來自12個縣市。今年活動新增「線上藝廊」，民眾可以透過每桌展出的工藝品前QR code，直接認識工藝家與工藝品。

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