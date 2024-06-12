【藝術文化】德國neue Serie57®字體展 不只是圖書館登場

字體設計師Erik Spiekermann在柏林活版印刷工作室中找到「Akzidenz-Grotesk Serie57」的鉛字模型，也於展場中展出。（設研院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣字體設計師張軒豪和德國字體設計師Alexander Roth共同策畫的「The very old, brand new：時代重塑．古字新生–neue Serie57®字體展」完整呈現字體neue Serie57®從古老文字到現代新字的起源、製作過程與設計細節，即日起至6月16日在松山文創園區不只是圖書館登場。

台灣設計研究院表示，從19世紀末開始，當時德國最大的字體公司Berthold開發、生產的「Akzidenz-Grotesk」字體系列便享譽全球，甚至被稱為現代無襯線字體之母。直到1950年代國際主義設計風格在瑞士興起，「Akzidenz-Grotesk」被大量使用，廣受設計師愛戴，是該浪潮中最具代表性的字體，也成為後續許多字體的靈感來源。多年後，設計師Erik Spiekermann與Alexander Roth合作，對其進行重製、設計，從原先只有1種字體，重新設計成7種不同粗細的數位字型「neue Serie57®」。

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此外，展覽更同時展出「neue Serie57®」字體的原型，以及Berthold所開發的「Akzidenz-Grotesk字體」歷史文物與樣本。詳詢台灣設計研究院官網。（https://www.tdri.org.tw/47673/）

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