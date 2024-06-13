【自由副刊】 王昱忻／林榮三文學獎我最愛……〈我的愛人總是回憶不起來〉

〈我的愛人總是回憶不起來〉（第三屆新詩獎首獎．吳國源）

◎王昱忻

詩中反覆提到「我的愛人總是回憶不起來」，用溫柔的筆觸突出了記憶的斷裂和愛情中的遺忘。愛人似乎總記不起兩人之間的重要時刻和共同經歷，詩人的滿腔忠誠在愛人眼裡可能只是一廂情願。愛情雖是兩個人的回憶，但情傷常常只有最在乎的一方會記得。這首詩大量使用自然意象，來描寫兩人曾經的親密。其中「太陽在她胸口的兩座熱帶小島升起每一天」、「吐給我一隻魚噘著嘴的笑容，從背後丟給我一隻章魚黏稠的擁抱」，可以讓我想像兩人在深夜擁吻的畫面。當愛情逝去，我也曾耿耿於懷，刻意放大擁有過的愉悅，想要忽視愛人帶給我的痛苦――那不是他的錯，只是因為「我的愛人總是回憶不起來」。●

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