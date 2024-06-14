【藝術文化】庄頭劇場本週登金門 FOCA海風馬戲派對炫技

FOCA將於金門呈獻《海風馬戲派對》。（王勛達攝影，FOCA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部主辦文化平權巡演「庄頭劇場 藝日限定」今年第4站前往金門，將於6月15日由FOCA福爾摩沙馬戲團呈現經典大作《海風馬戲派對》，同一日白天則由金門傀儡戲劇團、沙丁龐客劇團、金門棠風舞蹈團、舞蹈空間舞蹈團、拉縴人歌手及馬拉赫文化藝術團等，6個傑出表演團隊輪番上場，讓藝術表演熱鬧「藝」整日。

金門傀儡戲劇團《小沙彌下山》呈現小沙彌風雨路上的各種精妙步態，將安排木偶走下台與觀眾互動。（文化部提供）

FOCA《海風馬戲派對》作品靈感來自好萊塢電影《大娛樂家》，關於美國傳奇馬戲大亨費尼爾斯．巴納姆創辦「巴納姆馬戲團」的故事，描述無名小卒因鍥而不捨努力，搖身變成散播歡樂、感動、勇氣給全世界的娛樂巨擘，與FOCA創團的初心「勇敢」、「熱血」、「不畏困難」不謀而合。

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文化部表示，庄頭劇場去年9月首度前往離島澎湖，吸引萬人同歡，今年再度邀請FOCA福爾摩沙馬戲團前進金門，邀請金門鄉親一同開趴，感受金門限定的馬戲奇幻魅力。演出將結合奇幻華麗的舞台布景、驚人的肢體炫技、熱力四射的舞蹈及歌手LIVE演唱，希望透過馬戲表演帶給觀眾們驚奇及快樂，並帶著滿足的心情、愉悅的笑容回家。

文化部指出，庄頭劇場除熱鬧表演外，還包括市集挖寶、親子體驗、美感生活等4大特色，兼容餐飲美食與文創商品，年輕人還可以使用「文化幣」，是相當適合各年齡層參與的「藝日限定」。詳情可詢臉書專頁（https://www.facebook.com/equitymoc）。

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