【藝術文化】紐約大都會歌劇院管弦樂團 台北重現卡內基音樂廳精采演出

在卡內基音樂廳的亞巡行前音樂會首演謝幕。（© vivienne_in_nyc & maronkhoury_flutist，牛耳藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紐約大都會歌劇院管弦樂團（簡稱The MET Orchestra）即將展開史上首次亞洲巡演，在此之前，樂團於卡內基音樂廳最新的音樂會甫於12日首演，獲刁鑽的紐約樂評一致好評。好消息是，這套曲目很快就要搬到台灣演出。

聶澤-賽金（右）指揮紐約大都會歌劇院管弦樂團，攜手奧羅佩薩（左）演出，獲讚閃耀魅力相得益彰。（牛耳藝術提供）

台灣主辦牛耳藝術表示，The MET Orchestra此次亞洲行，各大城市搶破頭，最終日本排出東京三得利廳3場、兵庫2場；韓國與台灣則都僅爭取到各2場。有趣的是，行前在卡內基音樂廳的音樂會，上半場曲目與台灣30日的上半場曲目相同，下半場的曲目則與29日的下半場相同。

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在卡內基音樂廳這場堪稱亞巡行前音樂會的曲目，上半場由潔西．蒙哥馬利（Jesse Montgomery）的《獻給所有人的讚美詩》（Hymn for Everyone）開場，接續由當代頂級抒情女高音莉賽特．奧羅佩薩（Lisette Oropesa）與樂團攜手演出2首莫札特詠嘆調，下半場則由樂團演出《布拉姆斯第一號交響曲》。

牛耳藝術表示，蒙哥馬利去年甫獲權威古典雜誌《音樂美國》選為年度作曲家，指揮大師聶澤-賽金與The MET Orchestra總經理蓋爾伯都曾多次提到《獻給所有人的讚美詩》對這次巡演兼具傳統經典與創新發展的重要意義，6月12日在卡內基廳由聶澤-賽金指揮演出，以鐘聲揭開序幕，接著由獨奏法國號和小提琴、中提琴引出聖歌旋律。樂曲中有令人興奮的色彩碰撞，令人印象深刻的是低音銅管樂器最後的演奏，以及長笛獨奏為樂曲帶來柔和溫暖的結尾。

至於奧羅佩薩的第1首詠嘆調〈我去向何方〉，抒情花腔女高音音色自然寬廣厚實，優美的中音域更令人驚喜。特別是第2段她懇求愛做為指引時，歌聲格外柔滑、飽滿；而在第2首〈貝雷尼斯，旭日東昇〉中，奧羅佩薩則再次展現她中音域的溫暖音色，並賦予富含生命力的演繹功力。

6月29、30日在台北國家音樂廳演出，詳細曲目可詢MNA牛耳藝術。

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