【藝術文化】蒙藏文化館茶鄉茶香展 品味台蒙藏茶飲生活

「西藏生活與茶文化」展示銅壺（左起）、酥油茶壺、銅碗套等用具。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由蒙藏文化中心主辦的「茶鄉茶香──從台灣到蒙古西藏」展覽，展出221組台灣、蒙古、西藏茶器具與茶席，以「茶」為媒介，串聯台灣與蒙藏土地的茶飲文化，體現常民生活的內涵。即日起至11月10日，在蒙藏文化館展出。

展場陳設犛牛帳篷及西藏煮茶、喝茶用具等，讓人感受西藏牧區的生活風景。（記者董柏廷攝）

文化部政務次長王時思表示，蒙藏中心以族群為主規畫展覽，以在地與居民的角度思考精緻文化如何與庶民生活連結，此次以台灣熟悉的「茶」文化切入，別出心裁。「台灣有手搖茶、早、午、晚茶、路邊奉茶等，茶在台灣人的生活裡是自然不過的事；藏人在高原上引用油酥茶；蒙古人在草原中喝蒙古奶茶，茶的出現，顯示生活保有餘裕，一杯茶，體驗的是人生，甚至是世事的哲學。」透過文化與人的連結，表述出不同的文化風景。

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展覽規畫4大主題：「早期台灣茶文化」、「蒙古生活與茶文化」、「西藏生活與茶文化」與「台灣當代陶藝茶具之美」，串聯今昔時空中的台灣、蒙古與西藏文化發展樣貌。蒙藏文化中心表示，茶飲不僅是款待客人的友誼表現，也是現代人追求心靈寧靜與精神慰藉的依歸，歷史悠久的飲茶文化是世界各國的共通語言，隨著時間發展與地理環境的演變，各民族發展出不同的茶文化，可從中一探其各具特色的樣貌。

展覽期間的每週六下午舉辦茶席體驗、專題講座、蒙藏文化首座體驗課程，名額有限，報名詳詢蒙藏文化館臉書。

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