【自由副刊．極短篇】 陳怡潓／億分之一

◎陳怡潓

◎陳怡潓

阿蚊姆婆住在橋過去那頭，電台主持人問過她名字由來，「古早人黑白號，」沒寄望什麼八字命格，「啊！無價值啦！」所以她腿殘的大哥叫青稻，叔伯中有人真叫狗屎。橋過去那頭不太有人住，印象裡只記得休耕時的油菜花田，燦黃得很有精神。

阿蚊姆婆被指認出死在橋這頭往北稍遠的鐵枝路，身體有些部分已可見骨，雜草蓋著，就躺在一塊荒田中央，村裡的人議論紛紛，「自五月節來吩咐粽過就無看人囉！」、「一個人住，擱按呢番顛番顛……」阿圭的太太吸鼻子忍淚一次次想像她找不到水喝，「是按怎會揣無路啦？越頭咱攏佇遮啊！」

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村警說她穿的那件花裙口袋裡有鑰匙、零錢和一塊碎糕，「無啥物有價值的物件啦！」

我會騎車經過，廢棄的鐵枝路旁一塊荒田，倒下的阿蚊姆婆就這樣蒸發了她的天年。●

■根據人權報告統計，目前全球約有一億女性失蹤人口，除了販賣女童之外，失智老婦的比例也大幅增加。

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