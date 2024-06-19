【自由副刊．愛讀書】 《三十女子微物誌》

《三十女子微物誌》

吳緯婷著，時報出版

吳緯婷著，時報出版

前有散文《行路女子》與詩集《白T》、《一次性人生》，吳緯婷（1987-）第二本散文集《三十女子微物誌》發想於將滿三十五那年，書分三輯：「微物」寫周身美麗妝點，耳環香水指甲油，腳與脖頸與面膜，少女時期的嗜好伴隨至今，有了不同體悟和轉變，送走品質好卻不適應的、收妥仍想認真存放的，衣櫥換季後，進入輯二「微情」；此輯收納離初戀有些距離，經歷過一些事件，更看重自在舒心的獨身節奏，以及意料之外的新戀情和閃婚；輯三「微塵」，從痣與疤寫及老病死，原先不相信的身體髮膚忽有一天就現形了，人際修練有了些領悟，訓練自己受傷的能力，斷然辭公職念文學碩士，長輩逐漸病痛，各種各樣的告別，圍繞著「生命與家的核心」。是一冊斷代史，記錄行路女子走至三十的盛放與熟成。（燒酒螺）

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