【自由副刊．愛讀書】 《划船去摘星》

《划船去摘星》

張維中著，原點出版

張維中著，原點出版

作家張維中（1976-）長篇《划船去摘星》，鎖定泰國BL劇明星與粉絲之間的生態圈，將追星者嗑CP文化、追星歷程的跌宕心境，與一個從不追星的男孩愛上有夫之夫的愛情故事相疊合。後同婚時代――小說中出現三組不同世代的男同志畫像：延續前作《不在一起不行嗎》的四十世代優游於不婚關係，想離婚卻離不成的三十世代左右為難，愛無畏的二十世代則由新住民第二代和一名身障男孩組成。一個緊守多年的祕密銀線般串起敘事，當真相揭曉，便抵達尖銳的質問：表象與核心。這巨大的問號，透過書中不同角色的偶像崇拜顯現：戮力經營人設的網紅、螢幕前羅織幻想的演員們，粉絲在此中浮沉，與需要四處拜廟求神者，有無異同？同時，家庭因素左右著每一個世代的命運，在輕快易讀的節奏中，餘下一絲溫暖的哀響。（three man down）

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