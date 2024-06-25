【藝術文化】總統府音樂會7/20登場 為巴黎奧運國家隊加油

（圖：文化總會提供）

巴黎奧運將於7月登場，為幫國家代表團加油，2024總統府音樂會將於7月20日晚上7點，在兩廳院藝文廣場舉行。

主辦文化總會祕書長李厚慶說明，今年總統府音樂會命名為「自由之力」，自由是台灣守護的珍貴價值，在文化藝術上，可以代表多元和無框架的創作力；在運動領域，運動員每一次拚搏、突破自我界限、勇敢追夢，也都是自由的展現，彰顯自由帶給人類的無限可能。祝福運動員們在賽場上大放光彩，也讓世界看見台灣的「自由之力」。

請繼續往下閱讀...

此次音樂會主視覺「榮耀展翅」，由多次操刀金曲、金馬獎的設計團隊MixCode負責視覺統籌，以流動的多元色彩、躍動等視覺意象，祝福選手們在此次奧運中自由揮灑出好成績。

（文：記者凌美雪，圖：文化總會提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法