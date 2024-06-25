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【藝術文化】總統府音樂會7/20登場 為巴黎奧運國家隊加油
（圖：文化總會提供）
巴黎奧運將於7月登場，為幫國家代表團加油，2024總統府音樂會將於7月20日晚上7點，在兩廳院藝文廣場舉行。
主辦文化總會祕書長李厚慶說明，今年總統府音樂會命名為「自由之力」，自由是台灣守護的珍貴價值，在文化藝術上，可以代表多元和無框架的創作力；在運動領域，運動員每一次拚搏、突破自我界限、勇敢追夢，也都是自由的展現，彰顯自由帶給人類的無限可能。祝福運動員們在賽場上大放光彩，也讓世界看見台灣的「自由之力」。
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此次音樂會主視覺「榮耀展翅」，由多次操刀金曲、金馬獎的設計團隊MixCode負責視覺統籌，以流動的多元色彩、躍動等視覺意象，祝福選手們在此次奧運中自由揮灑出好成績。
（文：記者凌美雪，圖：文化總會提供）
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