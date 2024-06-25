【自由副刊．愛讀書】 《越南現代小說選》

《越南現代小說選》

羅漪文主編、翻譯，阮福安審訂，春山出版

羅漪文主編、翻譯，阮福安審訂，春山出版

曾被法國、美國、日本、蘇聯、中國殖民統治的越南，其與台灣之間，因歷史及全球地緣政治，關係錯綜繁密，但常因刻板印象而錯過深入理解的機會。當新二代逐漸成為台灣社會上重要的中堅，生於越南西貢、十三歲移居台北的作家羅漪文從藝術與文學的範疇出發，由越南文直譯南高、蘇懷、日進、阮氏瑞宇、阮輝涉、阮玉四等作家的六篇現代小說。作品時間跨度長，題材涉及農村與農民、戰爭、都會女性，寫出法殖時期、北方社會主義農村、南方資本主義城市、改革開放乃至21世紀初期的越南情景。整部選集企圖打破對越南的刻板印象，拼繪出一個曾經歷殖民、內戰、分裂、統一的國家，身處其中的人民，面對離散、流動、撕裂與和解等不同政權與社會底層樣態時，理解壓迫者、求生者、掌權者、利欲薰心者等的複雜人性。台灣與越南或能透過選集，相互參照彼此的視野與精神面貌。（蕉佛）

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