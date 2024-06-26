【自由副刊．愛讀書】 《在加勒比海遇見馬奎斯》

《在加勒比海遇見馬奎斯》

Kwonlee著，鄒宜姮譯，時報文化出版

Kwonlee著，鄒宜姮譯，時報文化出版

韓國小說家Kwonlee（1979-）為追尋賈西亞．馬奎斯與《百年孤寂》足跡，遠赴哥倫比亞展開深度紀行，寫下旅行隨筆。此作並非著重景點或旅情，將重心放在馬奎斯與其作品上，簡要耙梳馬奎斯的成長史與家族史，寫及其父母、祖父母，參與過內戰的外公、看得見鬼魂的外婆、吃土癖的妹妹、兄弟姊妹之間身為老大的家庭人際關係。整理出其作品中經典角色與作家生活經驗，說明令人驚豔的南美洲魔幻寫實想像由何而來。賈西亞．馬奎斯在四十歲首次獲得版稅之前，始終過著貧窮困苦的生活，十三歲起必須賺錢餬口，經歷社會現實，樂天的本性與生命歷練，磨練另一種豁然性情。善於說故事的本領，更任他在寫實與虛幻之間收放自如。Kwonlee的旅行散文除了致敬馬奎斯，同時隱含人生經驗的階段性總結，她理解，「旅行的相關詞不是浪漫、休息、冒險、美食、偶遇、愛情、新的開始，而是災難、事件、意外和死亡。」一如創作。（嘟櫝篤）

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